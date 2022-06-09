好事将近？传女友成为李昇基工作室的“公司理事”

李昇基本月5日庆祝出道18周年，发函感谢粉丝，却因文中隐约透露“生活和原则不改变”，似乎在暗示与女友李多寅的恋情稳定，掀起一阵热议。没想到近日又爆出李昇基个人工作室的理事名单正是女友李多寅，此举动让外界猜测两人可能好事将近。

据韩媒报道，李昇基在2020年时购入了当时价值56亿韩元的住宅。建筑位于首尔的城北洞，被他登记为个人工作室“Human Made”的住址。但恋情曝光后，工作室并没有能力全方位应对，李昇基选择与前公司续约，而工作室便另作他用，转型为企划类公司。该公司的理事名单中被爆出有女友李多寅的本名李柱熙，出生年月日也一样。这让两人已经在准备结婚的消息甚嚣尘上，而男方经纪公司则以“是演员的私生活”拒绝正面回应。

李昇基2020年买下位于首尔城北洞的建筑（上图）；而他的个人工作室“Human Made”的理事名单则为女友李多寅。（图/互联网）

李昇基和李多寅去年5月被“D社”拍到一起探访李昇基奶奶家，之后承认了恋情。然而这段恋情却普遍不被粉丝看好，原因在于李多寅家人的黑历史。李的继父被爆出曾进行内线交易操控股市，导致许多投资者投资失败，甚至走上绝路。他因此被判4年有期徒刑和25亿韩元（约270万新元）的罚款。母亲甄美里虽有《大长今》为代表作，却也曾传出涉及内线交易赚取暴利。至于他的生父早年则有诈欺、伤害、性侵等案例，因此粉丝才担心两人的恋情会影响李昇基零负评的形象。