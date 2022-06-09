虽叹艺人非终生职 方威捷演艺火未熄

叹艺人不能当终生职业，方威捷积极经营副业，但内心当演员的火炎未曾熄灭！

问起演艺动向，方威捷（前名方伟杰）接受《新明日报》采访时表示，目前还在等工作，拍完《寄生》后，他参加了一些综艺节目，目前正在等下一个戏剧的开拍工作。

除了《寄生》，方威捷早前演出网剧《周公讲鬼@行行都撞鬼》，剧组目前计划推出第二季，被问到是否会参演，方威捷表示：“会。”

没拍戏时，方威捷会积极提升自己，多看书、多学习，提升个人技能，例如练习电子音乐、学习非同质化代币（Non-Fungible Token，NFT）。

机遇可遇不可求 疫前卖餐馆赚了

其实，方威捷很有生意头脑，早在2003年，他开创个人潮牌First Attempt，每隔一年都会在生日时推出一件衣服和一首rap，希望在来临的12月也能照着计划进行，除了推出品牌服饰，他也推出一系列产品。

疫情重挫百业，但受益于发达的网络科技，服装潮牌在疫情期间受到的冲击不大，方威捷依然能通过直播向粉丝推销产品。

对于再创业或投资其他副业，方威捷认为这需要看“天时地利人和”，急不来。

他坦言：“创业，做生意其实不容易，我以前也开过酒廊、入股开餐馆。”目前，他的餐馆和酒廊经已结业。

他表示：“疫情暴发前，刚好有人来买我们的餐馆，所以我们就转让出去了。”因此餐馆没亏反赚，至于酒廊结业则是受到疫情影响。

不过，正是因为这些经历，让他从中学习到什么该做，什么不该做，他直言：“有些机遇可遇不可求，所以想先进行观察。”

记者问他，觉得艺人是否可以当成终生职业？方威捷认为很难，不过演员就可以。

他进一步解释，“演员和艺人是可以分开归类的，艺人需要去参加很多商演、活动、接受访问等，演员反而比较需要专注于演戏。”换言之，艺人热度需要人气支撑；但演员，做好专业本分即可。

热爱演戏的方威捷会将演员当成终身职业，他说：“我已经入行10多年了，这团火从来没有灭过。”

“脱单”了吗？无意说感情 避谈林慧玲

艺人做生意是否更具优势？方威捷认为，艺人明星的身份可以带来一些知名度，从事副业相对比较轻松，但能不能成功做起来，关键依然在于本身。

谈到感情，方威捷表示目前感情稳定，这意味他已脱单了吗？对此，他无意多说。

好友林慧玲若发出结婚喜帖邀请，方威捷会否出席？他语带保留：“不方便回答”。

尽管疫情松绑，但方威捷暂没打算到国外旅行。

中国上海籍的方威捷以往每年都会回上海一次，但由于疫情，他已经有3年没回上海了。他计划等上海的疫情好转后，再回一趟上海。