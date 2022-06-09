《安乐传》未播火花四溅 龚俊粉丝狂数迪丽热巴四罪

（综合讯）迪丽热巴论美貌与人气，堪称演艺圈第一。 岂料近日却遭知名度比她低的龚俊的粉丝狂数四宗罪，包括貌丑、 蹭热度、欠专业及不要脸！

最近热巴凭《驭鲛记之与君初相识》及《驭鲛记之恰似故人归》 两部剧人气再攀升，由她主演的另一部古装偶像剧《安乐传》 即将播出，竟被同剧男主角龚俊的粉丝团嫌弃。据悉“龚粉”在去年7月得知合作消息已开始在网上狂踩30岁的热巴， 指她古装造型丑，配不上现年29岁、古装界中“不可多得的美男” 的龚俊。

龚俊去年凭《山河令》爆红，剧中常穿的“鬼谷高定贵气红套装” 因未洗过而掀起抢购潮，最终以约5万2592新元拍卖价售出，连带他之后推出的《沉睡花园》、《绝世千金》，以及在中国播放量达700亿的《从结婚开始的恋爱》红到泰国。“龚粉”认为热巴今次合作完全是借他上位。近日《安》 剧推出宣传照，“龚粉”又投诉热巴在宣传上不专业、没格局。

热巴粉丝还击：人气比龚俊多4倍

热巴粉丝被惹怒还击，指偶像在中国“女明星人气排行榜”击败杨幂、 赵丽颖等登上榜首，社交网粉丝人数更高达7806.8万，比龚俊多4倍，反嘲讽“龚粉”要有自知之明，更有粉丝叫他“老老实实做热巴的配角”。

实际上，龚俊走红后即爆出连串丑闻，风评不佳。最近传出他和杨幂即将合作古装剧《狐妖小红娘月红篇》，消息立刻引发杨幂粉丝不满，担心偶像被连累。