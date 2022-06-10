娱乐吃瓜：当硬汉张译碰上鲜肉王俊凯 网喊“悬疑经典诞生了”

两年前，中国悬疑剧在《隐秘的角落》《沉默的真相》带头下大火，接着陷入两年低潮，让剧迷失望。谁料今年，一部《重生之门》让剧迷封为“能重复翻看的神作”，又让悬疑剧“重生”了。

《重生之门》有三把胜利钥匙

自从它在4月开播后便在多个媒体平台一路领先，引起好评和热议。这部剧现在登陆新电信，正在热播中，zaobao.sg为你探讨它成功的原因，也访问了总制片人、阿里影业副总裁敦淇，了解《重生之门》手握哪些钥匙，才打开了悬疑剧的“重生之门”，让它起死回生。

重生钥匙1：演员阵容搭配新鲜。男主角之一张译是电影票房保证，也是中国排名前八的票房男星，近年作品如《攀登者》《我和我的祖国》《八佰》《悬崖之上》《一秒钟》全部大卖。王俊凯则是新生代的顶流偶像。友情演出的潘粤明和张国强都是有口碑的实力派。

重生钥匙2：操刀《重生之门》的团队，打造过经典悬疑剧《白夜追凶》姐妹篇《重生》，后者也是标杆之作。巧的是，2020年播出的《重生》，同样是张译主演。另外，敦淇还制作过《后宫·甄嬛传》《芈月传》两部大女主古装经典，实力很强。

重生钥匙3：把“悬疑”和“盗窃”结合在一起，打破以往悬疑剧总不离“凶杀案”的套路，将视线集中在“盗窃”与“反盗窃”上，题材新颖，剧情节奏推进快速。观众说：“不敢倍速看，快到让人来不及思考”。

《重生之门》能看，主要在于剧本扎实，即故事逻辑完整，推理过程也符合“烧脑”的特点。敦淇就说了：“用行业话来讲就是‘一招鲜吃遍天’……这种题材的稀缺，在行业里基本没有对标的作品，可以说一出来就是标杆。”

刑警队对上盗贼世家

剧情主线是刑警队长张译和出身“盗贼世家”的大学生王俊凯，共同破解12年前“洛神案”真相，另外还采用了单元剧的形式，每几集有一个当下发生的案件。在侦破案件的过程中，两人发现这些当下的案件和相关人员都或多或少与当年的“洛神案”有关，整个过程就像拼拼图，看似散乱却将在最后拼凑成一幅完整的图案，指向全剧最大藏镜人的真实身份。“怪盗”“盗窃世家”之类的设定具有神秘色彩，果然激起观剧兴趣。

导演杨冬向媒体透露，剧中没有开过枪，也几乎没有追车场面，却更花心思聚焦在谋略上。这是非常大胆的创意，要看惯了枪战追车视觉效果的观众，安心地看一个好故事。每一集的悬疑氛围用心营造，穿插高科技的设备画面，让观众浸入悬疑氛围当中，再也无法自拔。

《重生之门》以网剧之姿在5月中国播出时难逢敌手，口碑和播映量双爆。看看对手，陈坤的《风起陇西》评价不错，却似乎因宣传不力没能达到预期效果；杨洋的《且试天下》热度高，评价却不及。

击退众敌的敦淇直言：“我们加快《重》的节奏，大家会觉得前4集看得不过瘾，比一般悬疑剧节奏还要快……这是我跟导演强调的，就是把节奏感带起来，要给观众身临其境的压迫感。悬疑剧不管怎么样，最重要的是要跟观众产生情感的共鸣。”

剧评称赞张译完美担任剧中的“定海神针”，表现让人放心，敦淇说：“张译的魅力不仅在于他的演技，更多的是他会及时把他的想法跟我们交流。他会想打破一些常规，比如他的角色破案时总是十分诙谐幽默，自带喜感，这也是他有意识而为之。他对自己有非常高的要求，不重复，这也是我特别喜欢的。”

“王俊凯一定能成为佼佼者”

另一个天才少年角色则是聪明但内心有自卑感，敦淇见到王俊凯之后，觉得他身上的气质非常契合，包括他忧郁的眼神。

和王俊凯同属TFBoys组合的易烊千玺，近年在电影方面表现出类拔萃，王俊凯在演技则仍有待开发，记者好奇敦淇怎么会信任他接得住张译的戏。

敦淇说：“（有些戏）小凯拍了很多很多遍。有的时候导演都觉得可以了，但小凯还是希望能做得更好一点，所以我认为他才刚刚在这个行业展露自己的才华，我们观众对新演员还是要有更多的耐心。小凯作为年轻演员来讲，我觉得是少有的、有独特特点的演员。他在表演上非常认真投入，应该会越战越勇，他一定能够在年轻一辈里成为佼佼者。

王俊凯在金库中被一个命案真凶抽氧，演出那种窒息感，就让敦淇眼前一亮，记忆深刻。

新电信用户即日起，可通过e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）或新电信CAST收看《重生之门》。