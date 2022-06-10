侏罗纪男星“深陷女人堆” 找恐龙徽章图案赢取电影票

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World: Dominion）的男主角Chris Pratt（克里斯帕拉特）。

自2014年的《银河守护者》（Guardians of the Galaxy）和2015年的《侏罗纪世界》（Jurassic World）系列后，原本只在小荧幕有杰出表现的帕拉特，俨然一跃成为卖座电影的票房保证以及新晋魅力男！今年，他在三部曲系列的大结局《侏罗纪世界：统霸天下》中，继续与最佳搭档Bryce Dallas Howard（布莱丝达拉丝豪沃）和“养女”Isabella Sermon（伊莎貝拉瑟蒙）一起试着照顾好迅猛龙（Velociraptor）“Blue”和它的女儿“Beta”。戏外，于2019年再婚的他也刚在5月23日宣布喜迎二女儿Eloise的诞生，再次乐当女儿傻瓜！

其他精彩内容有：本地艺人改名转运的话题；即将来新开演唱会的八三夭访问；“明星老板”系列将和大家一起来看看李美玲的经商之道；介绍中国剧《传家》、韩剧“Kiss Sixth Sense”；父亲节食谱；“重游新山趴趴走”系列8带大家到位于振林山Eco Botanic的“好时光Cafe”；旅游则是带大家到新西兰北部的大巴里尔岛（Great Barrier Island）。

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《优1周》21周年庆生活动

只要在本周的杂志里寻找八个恐龙徽章图案，然后扫描右边的QR码回答恐龙徽章出现在哪些页数，就有机会赢取《侏罗纪世界：统霸天下》电影戏票。

此外，凡在6月17日到指定地点购买一本最新的《优1周》和一份《新明日报》，就可获得两颗ar FüM五效合一凝珠洗衣球和价值$10的Lazada回扣礼券。