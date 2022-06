大S(徐熙媛)老公具俊晔近日回到韩国,昨天(9日)在全州举办DJ秀。他最近也上了刘在锡和曹世镐的综艺节目《刘Quiz On The Block》,还特别邀请两人拍视频和小S(徐熙娣)打招呼,两人更盛情邀请小S到韩国,并共进晚餐。

刘在锡说:“你好熙娣小姐!我们两个通过视频跟你打招呼!”曹世镐跟着用英文补充:“Please come to Korea, come on come on!”刘在锡又笑着说:“我们只能通过简短的英文和你这样交流,有太多话没办法表达,不管如何,祝福你的大哥(具俊晔)和熙媛嫂子可以过着幸福快乐的日子。我们也一定要亲自见面才行,期待那一天可以尽早到来!”此时曹世镐再度用英文说:“If you come to korea, together dinner!”直译的表达方式令人莞尔一笑。刘在锡连忙再用韩语解释,并大方地提出邀约,“如果来韩国我们请客!熙娣小姐也跟哥、嫂子一起来韩国,我们会好好招待你们的!”最后再用中文说再见。