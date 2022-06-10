g.o.d尹启相补办婚礼 Rain当司仪马东石带女友见习

（首尔讯）韩国元祖男团“g.o.d”43岁成员尹启相（Yoon Kye-sang）2021年宣布娶小5岁美妆品牌CEO车惠英（音译）。两人登记结婚10个月后才补办婚礼，昨天（9日）选在首尔新罗饭店的迎宾馆举行婚宴，韩流天王Rain担任司仪。

尹启相是g.o.d第三名人夫，队友全员到齐当婚礼歌手献唱，与他合作电影《犯罪都市》的马东石（Ma Dong-seok）也带着小17岁女友艺正花喝喜酒。尹启相队友金泰宇的老婆金爱丽昨天在IG限动分享婚宴照，车惠英穿着白纱的美照因此曝光。另一张Danny安与孙昊永（Son Ho-young）在宾客席的合照，出现马东石的背影，足见两人自《犯罪都市》合作后建立了好交情。

Danny安（左）和孙昊永同桌，中间为马东石的背影。（取自金爱丽IG）

担任婚礼歌手的g.o.d合体演唱《0%》和《One Candle》献祝福，据韩媒《SPOTV NEWS》报道，队长朴俊亨在《One Candle》空档，对着台下吆喝“东石哥一起唱吧”，尹启相接着对着老婆独唱《Uphill》，现场洋溢温馨感人的气氛。

新郎派出队长朴俊亨念祝贺词，新娘则是由闺蜜郑有美朗读，穿着黑色洋装的她在念完后比出头顶爱心，现场宾客在IG分享照片，直呼“最感人的祝贺词”。现场摆放的婚纱照中也出现郑有美的身影，她以伴娘的身分入镜，笑容灿烂，开心见证好姐妹找到人生伴侣。