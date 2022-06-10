鐘琴变运动达人 鼓励观众齐健身

本地综艺阿姐鐘琴近年来变身运动达人，常常在社交平台上晒出跑步、游泳、骑脚踏车的照片，鼓励了不少观众和她一起健康生活。

鐘琴昨天（6月9日）接受《新明日报》的采访时大方分享健身瘦身的心得。她最近刚录完退休理财节目《财不怕退休》，一起拍摄节目的还有郭亮、黄振隆、阳光可乐。节目由她担任主持人，其他三名艺人则负责扮演不同角色来发问。节目也邀请了理财专家及政府部门的相关人员来为他们解答疑问。

鐘琴的档期已安排到明年过年，如此忙碌的工作，如何坚持运动呢？她轻松地说：“运动可以找时间，半个小时跑跑，半个小时回来，长一点的时间就跑远一点，不然就早一点起来。”

问到为何如此积极地运动时，鐘琴说：“一来是健身，二来是去年有一段时间胖了”。原来，在录制《缤纷万千在昇菘》的期间，为她准备的衣服对她的身材来说颇具考验：“他们给我的衣服是很小件的嘞，所以我说你们不要拿小件，拿M size的给我，我穿不下了！讲完之后我很心虚，有犯罪感，就想努力瘦身，不要麻烦服装间的人。”

除了运动减脂，鐘琴还忍痛“割爱”。也为了快速减重完全舍弃蛋糕、雪糕，好在减肥效果非常显著：“第一次不吃甜品的时候，第一个星期我马上就瘦了两公斤。”

据悉，阿姐前阵子被诊断为“甲状腺失调”，需要定期服药治疗。记者询问阿姐近况如何，万幸情况已稳定下来。她道：“控制下来了，因为甲状腺失调的时候是不可以运动的，因为心跳很快，连走路都160多，所以要好了我才可以运动”。

前日（8日），阳光可乐晒出了一段跟鐘琴、郭亮、黄振隆合拍的TikTok短视频。鐘琴是否考虑加入TikTok热潮呢？阿姐幽默道：“我很懒的，有人说你以前还会PO一些煮饭的照片，现在都懒得拍了。现在都是跑步、游泳，不然就是工作，问我有没有别的东西看，我说没有，别的东西不能让你看！”

她目睹阳光可乐拍摄一秒换衣视频的过程，感叹：“年轻人精力旺盛，累死人了！”