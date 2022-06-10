经历疫情战事 沈倾掞更惜福

冠病疫情暴发两年，俄乌战事100天，经历灾难，旅居基辅的本地前艺人沈倾掞和乌克兰籍妻子Natalia更懂得珍惜。

50岁沈倾掞目前和结婚七年的妻子Natalia居住在基辅，而在战事爆发前，与世界各地一样，乌克兰也面临冠病疫情的威胁，经历了两场“劫难”，夫妻俩可谓是“患难见真情”，也因此夫妻间的感情大跃进。

沈倾掞昨午（6月9日）接受《新明日报》访问时说，任何灾难的发生都会巩固人与人之间的情感，“我和妻子也不例外，疫情更增进我们的感情，接着俄乌战事爆发后，我们之间的感情更加巩固，彼此更加懂得珍惜。”

“克服生活从来都不是一件容易的事，所以能够与心爱的人一起做到这一点，这是值得珍惜的。”

沈倾掞也向记者透露，在战事爆发前，也就是在疫情期间，他和妻子原计划在乌克兰当地从事有关医疗的工作，例如提供医疗教育、医疗用品等，无奈俄乌战事开打，计划唯有暂停。

空袭警报一响 往防空壕避难

这阵子，从报章获悉俄罗斯准备对乌克兰首都基辅大举进攻，但沈倾掞日前拍视频说基辅的生活如常，记者于是问他目前基辅的形势究竟如何？

“一切正常，但已经不再像战事爆发前般的如常，我们经常还可以听到空袭的警报响起。”

沈倾掞说，居住在基辅的人深切知道这里一直都是俄军攻击的目标，他们也已经有了心理准备，一旦被攻击，他们就得往其他地方撤离，“像一听到空袭的警报，他们都会离开自己的所在地，往防空壕里避难。”

看到无助眼神 深刻体会哀痛

俄乌战争经历了100多天，沈倾掞留守基辅，也当志工，来回乌克兰和波兰之间派送物资，记者问他，每天的奔波可曾担心过自己的安危？

“我没到前线，所以不会受到战火的威胁。”

尽管如此，过程中，沈倾掞亲睹了城市经历了战事后残垣断壁的景象，“生还者当中有些居住的地方已被攻击得满目疮痍，流离失所，只好逃到其他城市，有些则逃到国外......”

而在派送物资当中，沈倾掞说，遇难者的诉苦眼神都充满了无助与无奈，“你可以感觉得到，他们每个都很想找人倾诉自己的遭遇，希望多一个人知道他们的经历，但由于人龙好长，他们实在无法停留脚步找我们诉苦，但我能深刻体会他们心中的哀痛。”

视讯报平安暂不回国

沈倾掞暂不回新加坡，经常和亲友视讯联系。

在乌克兰半年多，又经历了百天的战事，而战事仍未平息，沈倾掞是否有考虑回来呢？

“暂时没有这个计划，除非这里（乌克兰）的战事平息。”

虽然如此，沈倾掞透露他经常和在本地的家人、朋友保持视讯联系，同时也报平安。

常年旅居在外，沈倾掞不讳言心中仍会挂念新加坡，问他最想念什么？

“除了家人和朋友之外，就是我所熟悉的地方，像一些食物和自己以前常去的地方。”