“恐龙”吼出佳绩 “大只佬”女婿曾当脱衣舞男

以恐龙为题材的《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World: Dominion）两天前（6月8日）本地推出，嘶吼出成绩，本地发行美商联邦影业（UIP）董事经理吴慧芬今天（10日）下午接受zaobao.sg记者访问时透露：“星期三的预映加上昨天的票房是82万1000元，星期三预映是联邦影业有始来的最高预映成绩，也是本地有始来第五高的成绩。”

《侏罗纪世界：统霸天下》6月1日已在韩国等地区推出，新加坡、德国、法国与泰国等两天前上映，美英等今天起公映。虽然烂番茄网站业界与观众给予的评语反差大，分别为34%与80%，但看戏的始终是普罗大众，也因此美国媒体看好《侏》有望横扫这个周末的票房。

1993年《侏罗纪公园》的三名元老主演Sam Neill（萨姆尼尔）、Laura Dern（罗拉邓恩）、Jeff Goldblum（杰夫戈德布拉姆）首次一起回归新一集，三人一起与2015年《侏罗纪世界》（Jurassic World）起便担任男女主角的Chris Pratt（克里斯帕拉特）和Bryce Dallas Howard（布莱丝达拉丝豪沃）互飙戏。

三元老接受访问时很开心能与两位主演飙戏，而两位主演听到三元老回归，简直要下跪。帕拉特在2015年《侏罗纪世界》驯养四只迅猛龙、并与其中的“布鲁”（也称小蓝）感情深厚，他在新一集更是对小蓝有一段动人的承诺，是人类与恐龙最完美的约定。他为新一集宣传时被问到最喜欢哪一种恐龙而说：“我会选迅猛龙，因为它是群体狩猎者，而且它们很酷。”

42岁的帕拉特是好莱坞“大只佬”Arnold Schwarzenegger（阿诺）的女婿，演出七年前的《侏罗纪世界》酬劳是500万美元（约690万新元），影片在全球狂卷约22.92亿新元，至今影史列第七，他因此水涨船高，接拍2018年的《侏罗纪世界：殒落国度》（Jurassic World: Fallen Kingdom），片酬翻倍成1000万美元（约1381万新元），此片全球票房约17.84亿新元，是2018年全球的季军片。据美国媒体报道，他接拍最新这集《侏罗纪世界：统霸天下》的片酬介于1200万美元（约1657万新元）至1400万美元（约1933万新元）。

自曝为生计 三度当脱衣舞男

这名片酬身价超过1000万美元的大明星的背后，竟是一个无家可归的侍应生，以及一度还下海当脱衣舞男。出生在明尼苏达州但在华盛顿长大的帕拉特家境不富裕，主修演戏的他在大学首学期便辍学，他曾在名嘴Ellen的节目中提到，为了生计曾当脱衣舞男，在“婚前派对前”表演过三次。

后来，才19岁的他更离家讨生活，与朋友以海滩为家，晚上睡在小货车上。他曾在比佛利山庄餐厅当侍应，每天收入不到30美元（约42新元），为了省钱，更曾吃剩餐。

他被导演发掘，拍摄2000年的恐怖短片“Cursed Part 3”而开展演艺生涯，为了演出电视喜剧《公园与游憩》（Parks And Recreation）不惜吃胖到300磅，拍摄了六年，也由只演一季的配角，晋升为主要角色。因太肥胖而一度抑郁，为了争取电影《银河守护者》（Guardians Of The Galaxy）的星爵角色，半年狠甩60磅，令人眼前一亮。

帕拉特（右）增胖演出美剧《公园与游憩》。（互联网）

爱吃易胖 非一般男神

帕拉特是很不一样的男神，脸庞帅气兼可爱，有时会露出憨憨的微笑，身材更是时瘦时圆。他容易发胖，因为爱吃。通常演员在拍摄吃东西的戏时，会假装吃，然后吐到一个桶子里，但是帕拉特不会放过放进嘴理的东西，他就是会吃下去。这趣事是他在拍摄《公园与游憩》时被传开，导演喊卡了他还在吃。当时圆滚滚的身材也为他赢得“肥仔型男”的称号。

感觉他在2018年的恐龙电影比较有肉，新一集健硕很多，尤其是与凶猛的恐龙展开生死搏斗时，一身健硕的肌肉，都有戏。