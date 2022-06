“恐龙”吼出佳绩 “大只佬”女婿曾当脱衣舞男

以恐龙为题材的《侏罗纪世界:统霸天下》(Jurassic World: Dominion)两天前(6月8日)本地推出,嘶吼出成绩,本地发行美商联邦影业(UIP)董事经理吴慧芬今天(10日)下午接受zaobao.sg记者访问时透露:“星期三的预映加上昨天的票房是82万1000元,星期三预映是联邦影业有始来的最高预映成绩,也是本地有始来第五高的成绩。”

《侏罗纪世界:统霸天下》6月1日已在韩国等地区推出,新加坡、德国、法国与泰国等两天前上映,美英等今天起公映。虽然烂番茄网站业界与观众给予的评语反差大,分别为34%与80%,但看戏的始终是普罗大众,也因此美国媒体看好《侏》有望横扫这个周末的票房。

1993年《侏罗纪公园》的三名元老主演Sam Neill(萨姆尼尔)、Laura Dern(罗拉邓恩)、Jeff Goldblum(杰夫戈德布拉姆)首次一起回归新一集,三人一起与2015年《侏罗纪世界》(Jurassic World)起便担任男女主角的Chris Pratt(克里斯帕拉特)和Bryce Dallas Howard(布莱丝达拉丝豪沃)互飙戏。

三元老接受访问时很开心能与两位主演飙戏,而两位主演听到三元老回归,简直要下跪。帕拉特在2015年《侏罗纪世界》驯养四只迅猛龙、并与其中的“布鲁”(也称小蓝)感情深厚,他在新一集更是对小蓝有一段动人的承诺,是人类与恐龙最完美的约定。他为新一集宣传时被问到最喜欢哪一种恐龙而说:“我会选迅猛龙,因为它是群体狩猎者,而且它们很酷。”

42岁的帕拉特是好莱坞“大只佬”Arnold Schwarzenegger(阿诺)的女婿,演出七年前的《侏罗纪世界》酬劳是500万美元(约690万新元),影片在全球狂卷约22.92亿新元,至今影史列第七,他因此水涨船高,接拍2018年的《侏罗纪世界:殒落国度》(Jurassic World: Fallen Kingdom),片酬翻倍成1000万美元(约1381万新元),此片全球票房约17.84亿新元,是2018年全球的季军片。据美国媒体报道,他接拍最新这集《侏罗纪世界:统霸天下》的片酬介于1200万美元(约1657万新元)至1400万美元(约1933万新元)。

自曝为生计 三度当脱衣舞男

这名片酬身价超过1000万美元的大明星的背后,竟是一个无家可归的侍应生,以及一度还下海当脱衣舞男。出生在明尼苏达州但在华盛顿长大的帕拉特家境不富裕,主修演戏的他在大学首学期便辍学,他曾在名嘴Ellen的节目中提到,为了生计曾当脱衣舞男,在“婚前派对前”表演过三次。

后来,才19岁的他更离家讨生活,与朋友以海滩为家,晚上睡在小货车上。他曾在比佛利山庄餐厅当侍应,每天收入不到30美元(约42新元),为了省钱,更曾吃剩餐。

他被导演发掘,拍摄2000年的恐怖短片“Cursed Part 3”而开展演艺生涯,为了演出电视喜剧《公园与游憩》(Parks And Recreation)不惜吃胖到300磅,拍摄了六年,也由只演一季的配角,晋升为主要角色。因太肥胖而一度抑郁,为了争取电影《银河守护者》(Guardians Of The Galaxy)的星爵角色,半年狠甩60磅,令人眼前一亮。

帕拉特(右)增胖演出美剧《公园与游憩》。(互联网)

爱吃易胖 非一般男神

帕拉特是很不一样的男神,脸庞帅气兼可爱,有时会露出憨憨的微笑,身材更是时瘦时圆。他容易发胖,因为爱吃。通常演员在拍摄吃东西的戏时,会假装吃,然后吐到一个桶子里,但是帕拉特不会放过放进嘴理的东西,他就是会吃下去。这趣事是他在拍摄《公园与游憩》时被传开,导演喊卡了他还在吃。当时圆滚滚的身材也为他赢得“肥仔型男”的称号。

感觉他在2018年的恐龙电影比较有肉,新一集健硕很多,尤其是与凶猛的恐龙展开生死搏斗时,一身健硕的肌肉,都有戏。