吴亦凡案因这理由不公开审讯 都美竹被酸民恶语相向

（北京讯）加拿大籍华人偶像歌手吴亦凡，原先在中国演艺圈发展得顺风顺水，却在2021年爆出涉嫌性侵被捕，关押在北京朝阳监狱。事发后他形象全毁，演艺事业惨遭全面封杀，昨天（10日）他的官司已在北京开庭，除了性侵案，还多了聚众淫乱罪行，将择期宣判结果。

吴亦凡去年8月遭网红都美竹踢爆劈腿多女、酒桌选妃，甚至诱骗性侵未成年少女，吴亦凡为此发表多次声明反驳，但仍止不住“灾情”，最后由北京市公安局朝阳分局证实，吴亦凡因涉嫌性侵，并被依法刑事拘留羁押。

吴亦凡被捕后，至今已消失10个月之久，他在中国境内包含微博、工作室官方微博等帐号全遭到注销，连音乐平台也将他的作品全面下架，其他社媒帐号则是停止更新许久。但今年5月，吴亦凡的官方推特被网民发现悄悄更新，不但换了大头贴，还将背景照换成了蓝天白云图案，本以为他低调出狱，但他的推特更新不到一天，被发现帐号遭删除，动态也全消失，仅剩截图在网上流传。

去年11月6日是吴亦凡31岁生日，网上疯传他在牢里度过第一个生日，“生日大餐”的菜单相当“凄凉”。

10日深夜，北京法院官方微博发布了消息，透露吴亦凡性侵、聚众淫乱一案，在当天由北京朝阳区人民法院依法一审开庭，但考量涉及被害人隐私，因此全案采不公开审理方式进行，法庭将择期宣判结果。

爆料人都美竹遭呛“跟他睡是你福气”

当初的爆料者都美竹知道消息后，发出一个双手合十的表情符号，随即吸引大批网民留言，有人温暖安慰：“孩子，这一路走来太不容易，此刻只想抱抱你。”“终于还你一个公道。”“多谢你的坚持。”“真的要谢谢你和每一个勇敢发声的女孩。”

不过还是有网民口出酸言：“你跟吴亦凡睡觉，是你的福气。”让众人傻眼。还有人说：“你又不是受害人，发什么微博？”“两个都不是好人还在那边假清高。”其他网民都出面力挺都美竹：“能长成人样是你的福气。”