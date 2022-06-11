赵薇消失9个月后心痛发文悼父“我一无所有” 火速删文

赵薇去年8月无预警被下架所有影视作品，传遭列为“劣迹艺人”，自此不再更新社媒，状况引人担忧。今天（11日）凌晨她突然在IG贴出父亲的黑白照，透露父亲离世：“生生不息！阿弥陀佛。爸爸永远在我心里。”

她相隔9个月出声，却是哀悼父亲：“如一片落叶，一朵飞花，一丝轻烟！这些人类可想象的描述都无比苍白！如野草，生生不息，在我有限的认知里。不会离开我，就像我也不会离开你。至于离开是什么？根本没有离开。‘空’let’s go！你的一切不值一提，而我一无所有……”又念佛号：“离苦得乐，证悟成佛！南无阿弥陀佛！”

网友纷纷留言安慰，她则回应：“很奇妙，他永远会活着，因为有人一直爱着他，念着他。希望来世还可以爱着他。”殊料不久，她把悼念文删除了，仅在限时动态留下一张佛祖画像。

她2017年曾透露爸妈身体不好，都在医院做手术。去年8月她传被列为劣迹艺人，连夜飞往法国避风头，但后来她在社媒发文透露和爸妈待在北京。

赵薇自疑似遭到一夜清算后，目前仍下落不明，遭消失的原因也没有答案。外传她可能卷入先前爆发的杭州市委书记周江勇贪腐案，以及和马云遭清算有关。有消息指出，中国中央正在调查一件未公开的重大案件，疑似就是她被消失的真正原因。