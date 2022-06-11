71岁反派专业户沈威离世 夺奖角色“差点命丧火海”

在80年代港片专演反派的沈威离世，终年71岁。今天（11日）其好友向媒体证实他前天于香港广华医院离世，走时安详。

沈威于70年代起当演员，但一直寂寂无名，直到1984年参演由麦当雄执导的电影《省港旗兵》，凭出色演技令观众留下深刻印象，更凭此片夺1985年香港电影金像奖最佳男配角奖。

他在《省》里被绑在着火的车内挣扎，表现惊慌，表情引人叫好，但导演麦当雄在事前却没告知他用火烧车，待他被绑后，才在淋满汽油的车上点火，令他感觉差点命丧火海。事后他非常生气，并和麦当雄吵架，所以他获金像奖时也不感谢麦当雄。

他之后绝大部份都是演奸人角色，比如《义盖云天》《打工皇帝》《求爱反斗星》《皇家师姐》《开心三响炮》《欢乐叮当》《我要金龟婿》《警察故事III超级警察等》，还有90年代加入TVB后参演的电视剧《刀马旦》《笑傲江湖》《大闹广昌隆》等。

他也曾参与幕后工作，1990年自编自导自演电影《江湖最后一个大佬》，便邀当时尚未大红大紫的周星驰参演，可惜影片反应一般。

他在90年代末淡出影视圈，2019年曾因肺炎及呼吸系统衰竭等陷入昏迷，一度在加护病房插管治疗，情况不乐观，与他后来较少来往的女儿，得知消息后立刻飞去探望，并录制语音讯息为他打气，神奇的是他一听到女儿声音就甦醒张开眼睛。当时他住院抢救，由朋友代垫支出，还欠万多新元手术费，而他的前妻也患有重病，女儿经济负担沉重，幸好圈内好友纷纷伸手帮忙。

沈威在2017年复出参演中国大陆剧集。