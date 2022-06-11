28中港歌手献唱《前》 刘德华：我们是中国人

（香港讯）今年香港回归25周年，港府为庆祝回归盛典，邀请28位中港歌手包括刘德华、张学友、谭咏麟、锺镇涛、陈慧娴、草蜢、李克勤、容祖儿、杨千嬅、吕方等献唱主题曲《前》。

受邀参与演唱的“天王”刘德华日前接受新华社访问时，提及回归25年的感受，他表示在1997年回归前，对于香港的未来有着种种的猜测，觉得有点彷徨，尤其是身份问题，更让他感到焦虑。

刘德华说，到外地工作或旅行时，有时会被问是不是英国人？直到1997年，那时候大家都非常兴奋，但会有一点彷徨，因没有人经历过，而他是属于有信心的一群。

忆25年前登长城拍MV

刘德华1982年第一次到海南拍戏，他说当时感觉亲切。接着于1997年4月发行单曲《中国人》，并登上长城拍摄MV。MV中的他特地穿着白色长袍登上长城，站在烽火台上唱歌，刘德华回忆地说：“我嘴巴在唱，眼睛在看，真的会想到几千年来我们中国人的苦难。”

他接着说，当时第一次真正感受到，可以由香港人的身分跟大家说：“我是中国人。”

刘德华表示，在作品中不时会将中国风元素加入自己的表演，“不要当全世界都喜欢我们中国风的时候，我们才跟进。”

刘德华1997年登上长城拍《中国人》MV，想起中国人数千年的苦难。 （网络）

拟拍粤剧题材电影 传承文化

刘德华在访问中透露，计划拍摄一部关于粤剧的电影，找年轻人来演，他也提到很多导演或幕后工作人员介入不同类型的电影中，可以慢慢让香港和内地的作品彼此融合，互相靠近，“也希望在合作的过程中，我们会更加了解我们国家的情怀。”

此外，他期望香港成为中外文化艺术交流中心，“我，刘德华，一定会成为当中的中流砥柱的一员”。

拥有有六个兄弟姐妹的刘德华，成为一名父亲后，觉得应该为年轻人负起更多责任，而对当下香港面临的房屋和青年发展等问题，他并不回避：“需要给年轻人提供一个比较好的空间和环境，去迎接他们的未来。”