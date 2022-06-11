前夫闹场无阻Britney Spears嫁第三夫 童话婚礼家人全缺席

（千橡市讯）40岁美国乐坛天后Britney Spears（布里妮斯皮尔）今天（新加坡时间11日）终于正式三度成为人妻。

她与小12岁的男友Sam Asghari（山姆阿斯加利）在加州千橡市豪宅内完婚，先前与她失和的父母、兄妹都没受邀。她说只邀少数好友，但到场的包括Madonna、Drew Barrymore、Selena Gomez与Paris Hilton等巨星名流，让婚礼星光熠熠。

Britney穿着范思哲（Versace）品牌为她设计的露肩心型领婚纱，还有长长的曳地裙襬与头纱，下半身裙子开一边高衩，款式高雅不失性感。

婚礼举行前的下午，她的首任前夫Jason Alexander（杰森亚伦亚历山大）跑来闹场，幸好没影响到她的好心情。

据美媒报道，她的婚礼以童话为主题，在豪宅外停着一辆有白马并有玫瑰装饰的梦幻马车。她在猫王Elvis Presley的歌曲《情不自禁》（Can’t Help Falling in Love）中走上红毯，在好友们见证下完婚。

可惜的是，她的2个儿子也没能到场，但孩子的爸——第2任前夫Kevin Federline（凯文费德林）透露：“他们认为这天的焦点应该是Britney与山姆，他们为她的生命能够往前走感到非常开心。”