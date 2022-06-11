孙协志夏宇童自爆“被分手”“舍不得” 公开恩爱也没用？

孙协志和王仁甫主持民视综艺节目《明星许愿池》，节目开播将近一年，收视屡创新高，但日前惊爆是最后一次录影，节目中止让不少观众觉得不舍。

孙协志深夜发文感叹，形容心情像是“被分手了”，而且是毫无机会挽回的方式。她的女友夏宇童也曾是节目的固定嘉宾，留言：“一切就要这样结束实在舍不得。”粉丝都纷纷加入讨论。

孙协志在面簿分享被告知节目停播的心情，形容“有如结束一段苦心经营的恋情一般”，自亏：“我被分手了，而且是毫无机会挽回的分手方式”，更准确预言隔天的新闻标题会是“孙协志深夜发文惊爆分手……”网民也都踊跃发言。

夏宇童则在面簿发话：“同学们，毕业了！辛苦了，江湖再见！”她自认这一年学习到很多，获得前所未有的体验，以前做不到的都做到了，感谢制作公司对她的照顾，也没有忘记感谢男友。

zaobao.sg记者上网观看节目，发现《明星许愿池》仍走传统综艺路线，有歌舞有短剧，热闹缤纷但不算特别。剧中，孙协志和夏宇童在大伙儿起哄下，会难得地含蓄秀恩爱。

记者根据主题点击节目视频，发现其中一集康康和邵大伦两位擅长模仿的资深艺人，在台上交流最精彩。两人不是第一次做这类表演，但维肖维妙的演出在在显示他们功底深厚。这一集的视频吸引超过5万人观赏。

不过，记者发现网上的视频当中，似乎七夕播出那一集最受欢迎，长篇本土剧《多情城市》的演员群双双对对甜蜜唱歌，孙协志和夏宇童更是抛开羞涩合唱情歌，就吸引多达28万人观赏。