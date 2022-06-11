Tom Cruise演机师“外号假的” 真机师外号个个超爆笑

美国电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）全球票房大收，更创下机师男主角Tom Cruise（汤姆克鲁斯）个人最佳开画票房纪录，非常厉害。

电影本集副题是“独行侠”，即是Cruise在戏中角色的外号，相当有型。他身边的机师分别叫冰人、鹅头、毒蛇、狼人，个个有头有脸。不过据报道，原来现实中机师的外号都是源自爆笑糗事，才不会像“独行侠”那么有型。

有媒体访问真正的战斗机机师，问及电影所展示的飞行员日常是否如实，结果机师透露在《捍卫战士：独行侠》中，最不贴近现实的是角色的外号名——独行侠、冰人、狼人，全都装腔作势，真正的外号通常会以当事人的搞笑事迹摘取，如以下例子：

Alphabet（字母）：机师的全名为Varsonofy Krestovozdvizhensky，太长太复杂，大家索性给他化繁为简。

Bambi（小鹿斑比）：战机某次降落时意外辗死一头怀孕的母鹿。

Berlin（柏林）：战机滑行时不慎撞到围墙。

Big Mac（巨无霸）：机师姓麦当劳（McDonald）。

Frodo（佛罗多，电影《魔戒》主角）：一名飞行员在拉斯维加斯看脱衣舞表演时，遗失了自己的订婚戒指。

Gucci：机师一次在酒吧，不小心呕吐在某女子的Gucci手袋里。

Handsome（俊男）：据说飞行员长得全校最丑。

Lube（润滑剂）：机师的英文名缩写是K.Y.（一种润滑剂品牌）。

Pampers（纸尿片）：机师在一次惊险飞行中，不小心在机上漏尿。

Rambo（蓝波）：据说飞行员全校最瘦弱。

T-Rex（暴龙）︰该名机师以惊人速度吃完两份烤肋排，速度之快无人能及，故被誉为暴龙。

Thor （雷神）：一次维修时，机师误将铁鎚敲到自己拇指上。