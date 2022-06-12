走到尽头（首播） A Hard Day

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

韩国警官高建洙（李善均饰）的母亲刚去世，他又因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，高建洙回家奔丧时不慎开车撞死人，疲于奔命的他最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高建洙受命追查通缉犯，却发现对方正是自己撞到的人。

雪上加霜的是有人目击车祸过程，并且匿名举报。此时神秘人（赵镇雄饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情，高建洙犹如惊弓之鸟，这个反复纠缠的神秘人背后有什么目的呢？

金家好媳妇

8频道 晚上7.00

映心拿资料暗助彦钧赢得比赛，她因得知彦钧结婚而黯然。有财下意识走到金家附近，被秀英请进家里，有财见欣蓉为事烦恼，他的安抚让欣蓉得到慰藉。为了不引起不必要的风波，彦钧跟芷琳低调在教堂结婚。冠达告知彦均已和芷琳结婚，有财、淑云急忙揭露两人是亲兄妹，众人赶去饭店，希望能阻止两人圆房。

暖暖的新家

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.30

节目将镜头对准那些既特殊又普遍的“家庭”，通过一次次用心的装修改造，讲述这些家庭的故事。顶级华人设计师加盟，和节目组将一间间陋室变成豪宅，通过设计解决家人于生活遇到的困境与难题，让家不仅仅从新开始，也从“心”开始。

天劫倒数 Greenland

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

彗星碎片即将落入地球，人类面临灭绝危机，唯一生存的希望是格陵兰的庇护所，约翰（Gerard Butler饰）带着妻儿排除困难险阻求存。