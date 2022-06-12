另类放闪？吴慷仁变脸吓邵雨薇

台湾演员吴慷仁和邵雨薇交往1年多感情稳定，不时会在各自的社媒上放闪。吴慷仁昨天（11日）便在社媒上晒出一张与女友视频通话时的照片，惹笑网友。

上个月到马来西亚拍摄电影《富都青年》的吴慷仁顶着假发和老妆化身“吴阿姨”，诡异造型把邵雨薇逗得咧嘴大笑。他自嘲自己这造型像是一个非常精打细算的妈妈，或是数学老师、银行主管退休职员的脸：“人家是坐2个半小时化的妆。”结果引来女友留言：“我的双下巴分享给大家馁……真是大方……你完蛋了我要回击！”

不久后，邵雨薇贴出吴慷仁的双下巴照回击，“我一直辛苦建立文艺气息，或至少是漂亮的生活感吧？！却轻易被另一半给击垮！”两人之间有趣的互动让网友直呼太闪了。