经营养生堂，阿姐郑秀珍疫情期间关掉一间，三间变两间，疫情措施放宽，她蓄势待发，或物色好地点再开第三间，她冻龄有术，状态绝佳，电视台频邀约，但她为了照顾爱儿婉拒了。

位于义安城的养生堂（Body Inc）是秀珍苦心经营的第一间养生堂，之后又在第六道（Sixth Ave）与幸福岭（Lucky Heights）开了两间，疫情来袭时，养生堂盈利掉三成，但她没有裁掉员工，不过，2020年，第六道租约到期，考虑疫情严峻，选择不再续约，养生堂三变二。

“现代人都很注重健康，因为提倡的是养生，疫情并没有重挫业绩。”秀珍说。

疫情松绑后，她正斟酌，若有好地点，不排除再开第三间养生堂。

秀珍暌违荧幕已久，电视台有找她吗？

“有啊，我必须跟监制还有导演说一声对不起，他们找我拍，都被我推掉了！主要是我没有帮佣，孩子得自己亲自照顾，拍戏三个月根本不可能……”陪伴爱儿成长，对秀珍而言是最重要的事。

称四五十岁仍可以很“年轻”

从养生堂谈到个人养生，跟她聊起阿汤哥60岁魅力不输年轻小伙，昔日汤女郎凯莉麦吉莉丝却落得肥肿难分、老态毕露，秀珍接受《新明日报》访问就叹了口气说：“现实是很残酷的！”

“外界对艺人的期待总是，即使到了五六十岁就是不能老！”

攻读营养学的秀珍，身材与容貌都处于巅峰，身高170公分的她体重54公斤，体脂率仅24，叫人羡慕得要命。

秀珍直言四五十岁仍然可以很“年轻”，但要确保做到皮不能松垮、体态不能臃肿或太瘦削，有些女性采取极端手段减肥，瘦是瘦了，但皮一松，回头太难！

“年轻时再怎么瘦，皮肤也是结实的，但年纪一大，皮包骨就会很难看！”

食量如男人 令李铭顺惊叹

秀珍直言食量大得宛如男人，她依稀记得当年拍剧，午餐吃了一个饭盒、嫌不够饱，要求第二个饭盒，阿哥李铭顺见状惊叹：“你真是个怪人，怎么能吃那么多！”

秀珍大笑，补充不只她“海量”，“妈妈75岁了，食量跟我一样大！”

当外界推崇生酮饮食、严禁一粒米下肚，秀珍却能三餐都吃饭：“早餐吃饭加蔬菜汤、午餐与晚餐也是饭。”

餐饮以蔬菜水果居多，像蓝莓、奇异果、苹果、香蕉、龙珠果、鲜橙，绝少碰肉，“星期五、六与日因为社交活动与朋友碰面，才多吃肉，我不戒口，炸鸡照吃！”

她也做皮拉提、健走，偶尔骑一下脚车，到海边游泳。

令人倾羡的，是皮肤白里透红的秀珍根本无惧骄阳，也不防晒：“维生素D最补钙，来自大自然的阳光，为什么要防晒挡掉维生素D的摄取呢？”

不相信营养餐 不强求儿成精英

攻读营养学，注重养生的秀珍被问可有考虑研发营养餐时，她却直言：“我不相信营养餐！”

“每个人体质不同，况且最营养的食材都比不上最新鲜的食物，研发营养餐可以赚很多（钱），但我就是固执，不想赚这个钱。”

11岁儿子偶尔投诉餐饮少肉，秀珍却坚持让儿子多摄取蔬果类食物，“我问他，你要吃菜，还是吃药？抗议无效。”

管控儿子饮食严格，秀珍对儿子的管教却非常开通：“我希望他学会分辨好与坏，懂得保护自己（会希望栽培他成为精英分子吗？）千万不要！其实儿子问过我为何不让他参加IQ智商测试，我觉得没必要，测试成绩好就可以骄傲？不必再努力？如果不理想就自暴自弃？都不对，聪明反被聪明误，我不希望儿子先入为主。”

今天（6月12日）是秀珍47岁快乐诞辰，她一早与爱儿上船庆生。

“到了这个年纪，其实我会问自己，我还有几个十年？因为每个十年都会有很大的不同，接下来的十年我的人生要怎么过？答案很简单，我只希望开心平安。”