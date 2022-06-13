《鱿鱼游戏》第2季制作确定 导演：卡片西装男可能回来！

（综合讯）席捲全球的Netflix影集《鱿鱼游戏》（Squid Game）正式宣布推出第二季，编导黄东赫（Hwang Dong-hyuk）透露：“奇勋（男主角）要回来了，（游戏）负责人也要回来了”，并将带来更新颖的游戏与惊人故事。

《鱿鱼游戏》2021年9月上架播出后，以28天缔造逾16.5亿小时观看的辉煌记录，跨越语言与文化的差异，成为Netflix史上最受欢迎影集。不仅获得韩国各大典礼重要奖项，也深受全球各大奖项肯定。

001号“刚布爷爷”，77岁韩国资深演员吴永秀（O Yeong-su）凭此剧获颁“金球奖”（Golden Globe Awards）最佳电视男配角，成为韩剧史上第一人；《鱿鱼游戏》也成为首部获得“美国演员工会奖”（Screen Actors Guild Awards）提名暨得奖的非英语剧集，“成奇勋”李政宰（Lee Jung-jae）和“姜晓”郑好娟（Jung Ho-yeon）更同场夺下视帝后大奖。

Netflix在昨天（12日）正式公布，确定与导演黄东赫再次携手合作制作《鱿鱼游戏》第2季，黄东赫也特别在社媒写信给全球影迷，以“新的游戏即将开始”为题，解释这部风靡全球的作品未来的发展。

黄东赫写道：“现在正式宣布奇勋要回来了，（游戏）负责人（李炳宪）也要回来了。第2季即将到来。拿着卡片的西装男（孔刘）说不定还会回来。也可以见到一二三木头人娃娃英熙的男朋友哲秀。将以更加新颖的游戏和惊人的故事再次与大家见面。”