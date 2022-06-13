耳朵反复流血化脓！黄美珍左耳听力剩2成

（台北讯）歌手黄美珍自歌唱比赛《超级星光大道》出道后，凭着嘹亮又温柔的歌声掳获粉丝的心。她小时候曾因玩水意外伤到左耳，如今听力只剩两成。近日她突然在社群平台IG的限时动态晒出左耳流血的照片，吓坏一票粉丝。

黄美珍上传一张沾有血渍的卫生纸，在图中写道：“对，我的左耳一直没好，每天都在应付”，令粉丝看了相当担心。

她接受媒体《CTWANT》访问时说，她的耳朵直到现在仍会反复流血流脓，严重时每天都得清理。她询问医生后得知需要透过开刀才能解决问题，但医生没有十足的把握手术会成功。她无奈地说：“医生都没办法帮我确定了，当然就不要开啊”，她后来也因为怕痛不再复诊。

对于耳朵无法改善，黄美珍决定以平常心看待，认为左耳就跟疫情一样需要“共存”，只能自我安慰“我要表演，我需要听音乐，我已经不去管了，这件事就是一直存在，当我的耳朵状况很不好的时候，我不会像以前一样这么负面，我早就习惯了。”

即使耳朵不舒服，黄美珍仍坚持做音乐，日前她推出全新EP“Lion of Judah”，不但自己作词作曲还亲自制作及配唱。她笑称自己像是“一人唱片公司”，但她也因此发现自己有很多潜能，可以一个人做很多事情，不需要事事都依赖他人。而她即使工作忙碌，仍会抽出时间陪伴儿子与2岁半的宝贝女儿“小星”，不错过他们成长的时刻。