网红嫌台湾不如上海 遭孙德荣痛骂10分钟

（台北讯）YouTuber“金汤力”从小在上海13年，前两年回台湾的她在网上分享在台湾遇到的“文化冲击”，包括出门带钱包、没有生鲜外送、垃圾不集中、去餐厅要帮服务生把餐盘移开等问题，直言“台北绝对不是大城市”，一席话被王牌经纪人孙德荣痛骂，引发网友热议。

孙德荣最近看到YouTuber锡兰批评金汤力，他看完原先影片忍不住痛骂金汤力：“社会会那么低落，就是这些人在败坏环境啦！”，更直言“我从来没有看过一个YouTuber看到这么生气、看到胃痉挛。”

金汤力在影片中抱怨在台北得定时定点等垃圾车，孙德荣忍不住隔空呛声：“不要因为七点钟要丢垃圾，你就在那边嫌东嫌西，你都不知道全世界都知道台湾‘垃圾不落地’是一个好的政策吗？”，并强调：“如果你住的地方很好，你应该知道好的社区是不用丢垃圾。”

金汤力也抱怨在台湾餐厅用餐需要自己将餐盘移开，频频称赞在上海的餐厅服务比台湾好很多。对此，孙德荣则说：“我们在餐馆，人家送菜来，我们会主动把桌子清一清，那叫互相耶”，他更忍不住骂金汤力是传说中的“奥客”（难搞客人），“长那么漂亮有什么用？心那么坏”，更直言：“父母让你去上海学习，你学到的只是不会将心比心，只会说别人不好、觉得自己高大上、觉得别人服务你都是应该的！”

孙德荣更隔空向金汤力喊话：“你算不错啦，上天给你一个好的家庭、给你一个好的面貌、给你好的身材，你要好好善待上天给你的优势！不是在那边装大小姐，欺负别人是一件好的事情吗？我真的看不下去你知道吗？”