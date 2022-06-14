成龙卷入唐山事件争议 回应官媒“好事之徒”论点？

（综合讯）中国河北省唐山市10日爆发多名男子因为搭讪性骚扰不成，凶残围殴女子的事件，引发中国社会群情激愤，许多艺人纷纷发声谴责。

影坛大哥成龙11日晚间先在微博开炮，提到“我真的要气死了，一晚都睡不着，痛心的是全程只有女孩子站出来帮助彼此，围观的男性全都无动于衷。”中国官媒“人民网”12日在微博发文，认为不该将矛头指向在场没有劝架者，批评网上有些发言“简直不可理喻。奉劝鸡蛋里挑骨头的好事之徒，要有同理心，要将心比心，要设身处地站在在场者的立场考虑问题。”官媒的批评意外把成龙变成“好事之徒”，成龙12日晚上除了在微博代转导演徐克的长文，也再度针对此事回应。

徐克：这已经成为民族尊严的问题

徐克在长文中批评，“作为中国人，在自己的法治国境之下，竟然出现这么可怕的霸凌画面及残忍无比的虐打。几个壮汉一起出手，每次出手都像要夺取对方性命般的暴袭，更让人无法理解的是他们肆无忌惮的态度，这是什么时代？”徐克痛心表示这已经成为民族尊严的问题了。

成龙则写道，“在这件事情上，也许观点的冲突和碰撞在所难免。希望我们的法制可以严惩无良暴徒，可以为无辜受害者讨回公道，可以表彰和保护见义勇为的英雄，可以维护所有公民的基本权益不被侵害。希望每一个中国人都可以安全地生活在阳光下。”似乎间接回应官媒的指责。

另外，中国女星张雨绮11日晚在微博开呛，指中国男人天天说崇拜英雄，想当英雄，“呵呵，到头来也就是一只泰迪熊”，又讽刺中国军事电影《战狼》影响力大到用来对付女人。张雨绮的发文虽然让许多女网友叫好，但不少男网友则开呛“无端把女权打到全体男性身上”“叫中国男性全去服兵役，自己小孩肯定送国际学校”。相关发文已经从张雨绮的微博消失。据悉因为唐山打人事件引发许多性别对立、仇恨言论，微博已经出手删文，目前不确定张雨绮是自己删文或被删文。