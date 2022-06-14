杨丞琳登《声生不息》 李荣浩高调应援

（综合讯）（综合讯）中国综艺节目《声生不息》是中国芒果TV与香港无线电视联合制作的“香港回归25周年特别献礼”，邀请殿堂级歌手林子祥、叶倩文、李克勤、李玟、杨千嬅、李健，以及新生代唱将炎明熹、曾比特、单依纯等参与，演唱粤语歌，致敬经典。

台湾歌手杨丞琳在12日播出的新一期《声生不息》以特别嘉宾身份参加，她难得献唱粤语歌，翻唱剧集《使徒行者》的片尾曲《越难越爱》。杨丞琳咬字清楚准确，也唱出了缱绻悱恻的情感，听得观众如痴如醉，杨丞琳表示自己很享受这次的舞台，也会继续练习粤语。她的老公李荣浩则在节目播出后发文应援：“杨丞琳yyds（网络语：永远的神），来自一名普通的杨丞琳男孩。”大方撒狗粮闪瞎一票网民。

《声生不息2》李荣浩、杨丞琳婚后首同台？

根据中国媒体报道，芒果TV早前在招商大会宣布将推出《声生不息2》，有别于第一季的“港乐”，第二季的主题将会是台湾音乐。

有微博公众号曝光《声生不息·宝岛季》的拟邀名单，其中包括台湾歌手周华健、齐豫、动力火车、张韶涵、杨丞琳、王心凌、许茹芸、萧敬腾、徐佳莹、林志炫、周兴哲、陈立农和告五人。非台湾籍歌手则有胡彦斌、李荣浩、梁博、郁可唯、张碧晨、杨芸晴和黄霄云。

若消息属实，这将是李荣浩、杨丞琳婚后首次同台，让不少粉丝兴奋期待。