图片由HBO Go提供

怪兽：自然历史 Fantastic Beasts: A Natural History

可在HBO Go收看

由Jude Law（祖迪罗）等明星演出的魔幻冒险片《怪兽与邓不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore）以超过4亿美元（约5.5亿新元）暂居今年全球十大票房排行榜第六，片中许多怪兽，让人看得目不暇给。

片长少过一小时的新纪录片《怪兽：自然历史》（Fantastic Beasts: A Natural History）则探索作家J.K. Rowling（J·K·罗琳）创造的“怪兽”与全球古今生物之间的联系。纪录片由BBC与英国华纳影业联制，对比大自然的神奇动物与《怪兽》系列片中的场景，将现实中的动物、魔法世界的动物与神话中的生物紧密交织，让对大自然好奇的读者看得津津有味，并增加知识。

幽默主持人制造“笑”果

法莱要解开“龙”之谜，先去感受华人的舞龙。

出生英国，身兼喜剧演员、作家与主持人等的Stephen Fry（史提芬法莱）透过纪录片，带领大家窥探神奇生物。他一头灰白发，身材发福，主持风格轻松幽默，采访专家谈大鸟鹰雕时，他主动要与大鸟“亲近”，怎知大鸟不安分，让节目充满娱乐“笑”果。寻找“龙”之谜，他先去看华人舞龙，然后到美国犹他州的克利夫兰劳埃德恐龙采石场，他认为恐龙会是神话故事、影视作品中龙的原型吗？

法莱探访美国犹他州的恐龙采石场。

为了纯洁和清白象征的“独角兽”，法莱近距离检视印度犀牛，也到苏格兰的斯特灵城堡，向历史学家Donna Heddle（唐娜赫德尔）教授讨教。美人鱼一直是美丽而神秘的“存在”，它在海上的出现，是水手过度疲劳看错了吗？还是水手在茫茫大海寂寞时一厢情愿的情感寄托？在佛罗里达州水晶河里身躯庞大，但游动时超优雅的海牛，与美人鱼有没有关系？

深海生物中包括巨大的鱿鱼，让人惊叹，但它与大家平时桌上吃到的鱿鱼佳肴，为何有如此大的落差呢？叙述尼斯湖水怪的传说时，法莱还不辞劳苦跑到尼斯湖，向专家了解详情。

小说家谈创作怪兽的挑战

《怪》展示历史上令人瞠目结舌、难以置信的奇兽，以及各种真实生物的谜团。法莱带领大家踏上这段惊叹之旅，也挖掘奇兽背后神奇且有趣的故事。由Chris Chapman（克里斯查普曼）和Adam White（亚当怀特）联导的这部电视电影纪录片，透过巨龙的探勘等，揭开你我最喜爱的奇兽背后的秘密，不论是独角鲸或长尾猴，它们成就了历史故事和电影文本中伟大的传奇生物。

纪录片的片尾，法莱访问J·K·罗琳，她侃侃而谈写小说创作怪兽的挑战。综合她的访问与法莱带领大家所看的生物，我们可以感受到超凡绝伦的自然生物，是特效永远比不上的大自然的鬼斧神工。

《怪》在介绍奇兽时，也穿插了一些《怪兽与邓不利多的秘密》的画面。此外，此系列电影中深受大家喜爱的Niffler（嗅嗅），在纪录片中担任串场的角色。嗅嗅的鼻子长得像鸭鼻，全身覆盖着黑色绒毛，它很爱金银珠宝，制造了不少笑料，观众看到它，就特别想笑，它在电影和纪录片中都是开心果。

（英语对白，附有中文字幕）

乘风破浪第三季 Sisters Who Make Waves 3

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谢娜主持，前两季冠军那英和宁静回归坐镇，各组同盟对战，参赛者包括胡杏儿、柳翰雅（阿雅）、许茹芸、王心凌、吴谨言、香港Twins的钟欣潼和蔡卓妍、谭维维、于文文、黄奕、冬奥冠军徐梦桃、国家级舞者朱洁静、唐诗逸和韩女团少女时代前成员郑秀妍等28名优秀歌手、演员、舞者和运动员，她们将在专业制作团队协助下站上舞台，实现自我突破。

权听你说

8频道 晚上8.00

不追求名利，名利自来。本地艺人Sheila沈琳宸的人生态度是快乐至上，当母亲后，她将家庭摆在第一顺位，她与网恋认识的老公，如何维系夫妻关系？

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韩剧。英彩被处分，派去支援偏僻的美岭医院。山赫载英彩去一片萧条的医院，医院是金护士介绍英彩认识院里唯一的医生——朴医生。朴医生正跟着视频学折纸，对英彩很冷淡。

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狂舞纽约 In The Heights

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 傍晚5.50

歌舞片，住在纽约华盛顿高地的年轻杂货店老板乌斯纳维（Anthony Ramos饰）继承祖母的财产后，打算关掉店铺回多米尼加共和国，但他难以割舍当地的拉美裔社区和热情的邻居，百感交集。