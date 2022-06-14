韩国干旱 PSY“湿身秀”用300吨水遭酸

韩星PSY过去每年都会举办“湿身秀”与粉丝们狂欢，但受疫情影响，活动已停办3年，直到最近才宣布重启。近日韩国面临干旱，他过去说过一场秀要用掉300吨饮用水的言论让活动还没开跑，就在网络掀起争议，连韩星李伊也公开发文直言“好生气”。

PSY曾在节目上分享自己的活动“用水不手软”。（图/互联网）

PSY的“湿身秀”自2011年开始主办，因疫情停办3年后，官方本月4日宣布“湿身秀2022全国巡演”将一路从7月9日办到8月27日。PSY过去就曾在节目《黄金渔场》中分享过湿身秀的花费成本，为了贯彻主题让到场的粉丝都能全身湿透，每场活动需要购入300吨的饮用水。有网友推算，若以一周一场活动来计算，至少会有近10场演唱会，每场用掉300吨的饮用水，总用水量相当惊人。

PSY过去在节目上“300吨饮用水”的发言引起争议。（图/互联网）

最近以《我的出走日記》知名度大增的演员李伊也针对此事在推特上暗讽写道：“真希望WATERBOMB演唱会的300吨水能浇到昭阳江里”。WATERBOMB是韩国每年有许多大咖歌手登台的湿身音乐节，但文中她特别提及“300吨水”，让外界猜测该文是在影射PSY的湿身秀。隔天她再度发文直言：“对啊，想生气就生气，想骂人就骂，因为每个人的想法都不一样啊。”

演员李伊在社媒推特上针对“湿身活动”发言。（图/互联网）

尽管争议持续发酵，但PSY的经纪公司P Nation宣布湿身秀将加场，活动似乎不被影响。

据韩媒报道，韩国6月1日至5日的降水量骤减，几乎是平均降水量的一半，且是气象厅1973年成立以来的最低数字。虽然之后又下雨预报，但降雨量对农田没有太大帮助，农民依旧面临干旱危机。