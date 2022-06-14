UFM 100.3 DJ大调班全新出击 五名DJ趣事多

电台UFM 100.3 昨天（6月13日）起节目变阵，全新出击，该台DJ“一哥”黄文鸿和“新生代”靖禾搭档主持傍晚班《啦啦啦4到8》，另两名“新生代”DJ伟龙、承尧则与丽梅携手主持早班《早班Gao Gao》。五名DJ昨天无论在时段上和搭档上都得“重新适应”，尽管在昨天的广播中，他们都默契十足，但在麦克风之后，他们的生活作息因有所更动而上演一箩筐的趣事。

傍晚班《啦啦啦4到8》 文鸿：白天好漫长

该台“一哥”黄文鸿昨晚告诉《新明日报》，他原本以为换班只是很平常的一件事，可是没有想到收到一堆朋友的问候祝福，还收到礼篮、蛋糕、气球。

他说，已经习惯早起，昨天一早分别在4时、5时和6时都醒来，之后又倒头睡到7时半自然醒，“觉得整个早上好漫长，于是我去跑步、剪辑影片和录音，做了蛮多事，所以要开麦时反而有点想睡，哈哈哈。”

除此之外，他也感觉前天（星期天）也好漫长，“因为我一般每个星期天的傍晚就要开始准备收心，迎接第二天的工作。可是准备完了才发现还有大半天……”

对于昨天和靖禾“首次”主持傍晚班的表现，文鸿说很满意，应该有65分，虽然如此，他觉得仍需要改进，“我们很怕给听众的感觉是那种早上要出门上班了，所以语气速度还要调一下。”

靖禾早起买早餐

第一次换班，靖禾感到亢奋，依然早起，唯有走路去买早餐。

靖禾受访时说，自己主持早班四年多，第一次换班有莫名的压力也感到亢奋，心情有点五味杂陈。

虽然被调去值傍晚班，靖禾昨天仍起个大早，“我6点起床，走了30分钟去买早餐吃，感受早晨的时光。可能是生理时钟还没调过来，不久后应该就不会这样了。”

昨天的傍晚班也做了两个新尝试，即首次在YouTube直播，也在Telegram开设群组，靖禾说：“我看到很多外国电台都在YouTube直播，想说除了Facebook，可以开拓新的平台。YouTube也会吸引到不同的观众群，Telegram群组可以让我们直接跟听众聊天，听众也能彼此互动，就像是傍晚班的一个社群。”

早班《早班Gao Gao》 伟龙最后一个到场

重回早班，伟龙住家靠近电台，第一天值早班竟然是最后一个到。

伟龙受访说，昨天第一天值早班，丽梅和承尧一早就到直播室，而自己的住家靠近电台，清晨5时50分抵达时，竟然成了最后一个报到的DJ。

问他重回早班，前天有没有兴奋地睡不着？

他答道：“没有，可能我带团到澳大利亚，昨晚（前晚）才回到新加坡，所以很累，一躺下就一觉到天亮。”

对于和丽梅、承尧三人搭档的默契，伟龙说和他预想的一样很和谐，“感觉我们还是有营造出欢乐，活力的氛围。”

承尧清晨5时惊醒

承尧受访时说，他担心自己睡不醒，星期天晚上整晚都是睡睡醒醒，直到清晨5时才惊醒，然后跳起身准备出门，“我想调整生理时钟应该是我现阶段要做的功课。”

他透露昨早在直播室发生了一个小意外，“我们在空中聊了一个关于运动的课题，过后报新闻的时候，坐在对面的丽梅很认真地做起简单的体操，因为我真的觉得她太有喜感，所以一直忍住笑，直到最后一句才受不了噗嗤了出来。”

丽梅忘了买咖啡

虽然始终坚守早班，但少了“老大”文鸿每天“递茶倒水”，丽梅昨早忘了为自己买咖啡。

问丽梅换了全新的搭档，是否有什么不适应的地方？

她答道：“没什么不适应的，毕竟伟龙以前曾是早班分子，合作过。至于承尧，很容易被我逗乐，所以没压力、加上我依旧在早班时段。要刻意地揪说不适应，那就是少了文鸿早上会买的咖啡乌，今天太忙，没时间自己买。”

听众留言鼓励

电台UFM100.3 昨起节目全新变阵，听众们纷纷涌上该台面簿留言表示支持，让DJ们感到欣慰与感激，该台DJ“一哥”黄文鸿昨晚接受《新明日报》访问时说，听众的反应出乎意料的很热烈，由于留言众多，让他无法一一在空中念出来，感觉很不好意思。

丽梅说：“听众都很支持和接受新早班，评语也很有鼓舞性，谢谢听众都很体恤、爱护我们。”

三位“新生代”DJ伟龙、承尧和靖禾也开心听众们给予他们的支持，他们都说看到听众们的留言，非常鼓舞，对他们而言可是一剂强心针。