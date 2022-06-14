娱乐吃瓜：好神奇！张学友被封“捕神” 萧敬腾能“唤雨”？

萧敬腾最近公开自己从台湾搬到中国大陆四川省成都市长住，他定居成都的新闻碰上中国天气预报“成都未来40天有36天降雨”，两则新闻并在一起冲上微博热搜，让网民纷纷赞叹“雨神”的威力。

其实，娱乐圈不仅萧敬腾这么“神奇”，还些好艺人，表面是明星，却被网民称他们另有“神职”，因为发生在他们身上的巧合，连科学都难以解释。

萧敬腾：雨神

新闻惊动成都气象台，它对媒体澄清说：“未来40天有36天降雨的说法并不准确。”中国气象局也回应，指中长期预报可以观察出一段时间的天气趋势，但时间越长、准确率越低。气象分析师也说，从多年数字来看，成都6月下雨天气平均为15.1天，确实是降雨较多的日子，但说未来40天有36天降雨肯定是有问题的。

说起萧敬腾的雨神的称号还得追溯到2012年7月21日北京迎来60年最强降雨的那一天。萧敬腾当时到北京开演唱会，他在微博上呼喊歌迷：“北京的朋友们，我在五棵松（会场）等你。”结果当天北京暴雨淹水，网民起兴恶搞，纷纷回复“我们就快到了，还有8海里。”“大家划快一点，不要让萧敬腾久等。”“台湾的朋友，没想到你来到北京，我们依然隔海相望！”转发最多的一条是“别等了，你自己唱吧。”

从那之后，不管是南京、天津，还是伦敦、西安，萧敬腾头顶一片乌云，走到哪里雨下到哪里。最出名的一次还有他上海的演唱会，当时上海遭遇50年来最大台风海葵。

过去曾有中媒报道，萧敬腾公开活动时下雨机率高达87%。于是不只媒体、粉丝“信奉”雨神，就连中国气象局庆70周年时，萧敬腾也受邀担任天气主播助兴。获得“官方认证”后，人们直接喊他“雨神”。他受访时也自我调侃，说看天气就能知道他在不在成都，“如果是阴天的话，那他可能是刚离开或正要回去。”

网民于是封他“雨神”，萧敬腾则回复：“不管是风神雨神还是太阳神，求赐大地平安、人人平安。”并强调自己很喜欢阳光。有人打趣，萧敬腾的粉丝不该叫“萧帮”，应该叫“拜雨教”，这样每年夏天多上好几万教众求雨，可以少开冷气多省电，环保！

张学友：捕神

张学友有首名曲《情网》，歌词是：“你是一张无边无际的网，轻易就把我困在网中央。”没想到他自己也是一张“法网”。近年来，他在中国大陆开演唱会，总会传来有逃犯在演唱会现场落网的新闻。发生的地点，从合肥、嘉兴到江门，从南昌、石家庄到苏州，大江南北无一不有。而且据陆媒报道，这些年的落网逃犯累积多达三位数。

网民于是在他的“歌神”封号之外，另外称他为“逃犯克星”，或是“神捕”，甚至为他和萧敬腾编了个顺口溜：“风调雨顺萧敬腾，国泰民安张学友”。

对于被称“神”，张学友说一切归功于中国通过技术比对的高科技安检系统。但认真来说，高科技是一回事，也得通缉犯抵挡不了张学友的魅力，执意入场观赏才会被捕呀！

郑少秋：股市灾星

郑少秋在1992年演过香港TVB经典神剧《大时代》中的主角丁蟹，故事讲述他丁蟹经常在股票市场的熊市中借着抛空期货而获取暴利。自此，只要《大时代》一在电视重播，香港股市总会明显下挫，效应甚至扩大到郑少秋主演的电视剧如《笑看风云》 《江湖奇侠传》 《世纪之战》 《血荐轩辕》 《楚汉骄雄》《心战》等一开播，即牵动股市下跌，这些巧合效果统称“丁蟹效应”，它让股民谈郑少秋而色变，或是把他当“股灾预报员”。

尽管这个效应看似无稽之谈，缺乏经济理据，但有报道称，有好事者统计，“丁蟹效应”屡试不爽，已发生超过30次。甚至甚至有传连跨国证券，也曾发表研究报告，把这个现象介绍给国际投资者。

对于股民视郑少秋为股灾制造者，郑少秋说如果自己真有这么大的魔力，股民大可直接称股市走低大举买进，然后再找机会全部卖出，轻轻松松套利，有什么好埋怨的？有专家分析过，从科学角度来讲，所谓的丁蟹效应只是股民心理营造出来的自我实现预言（self-fulfilling prophecy）：每当郑少秋主演的电视剧播放时，股民深怕自己手上的股票因丁蟹效应而亏本，便对股票进行恐惧性抛售，引致股市暴跌。投机者也可能以丁蟹效应为借口推跌大市。但现时并无客观证据显示股民会受丁蟹效应影响投资选择。

吴青峰：孕神

吴青峰（左二）和阿雅（左起）、范玮琪、吴佩慈、梁静茹等好友同聚，大家感谢他带给她们“好孕气”。（面簿）

台湾组合苏打绿主唱吴青峰才华洋溢，虽然他单身也没有绯闻，却有“送子哥”的外号。原来，他曾跟吴佩慈、梁静茹等好友聚餐，谁知道吃完饭，吴佩慈、梁静茹都怀孕了。吴佩慈感激地调侃他是“送子哥”。范玮琪也是领过“神恩”，她婚后肚子一直没有动静，听闻吴青峰有“送子观音”的绰号，便找他一起合照。半年后，范玮琪竟然怀了双胞胎！据说阿雅、林宥嘉太太丁文琪、歌手张悬、苏打绿其他团员等都曾蒙福受惠。即便是巧合，还倒是个为人带来欢乐的巧合！