BTS宣布休团单飞泪吐倦怠 公司股价暴跌一夜蒸发22亿

（首尔讯）防弹少年团（BTS）迎接出道9周年，日前推出新专辑“Proof”卖破200万张，昨天（14日）投下震撼弹，坦言这些年来感到疲倦，已迷失团体的方向，之后将暂时停止团体活动，等于宣布“单飞不解散”。今早韩国股市一开盘，其经纪公司股价一度暴跌逾27%。

BTS昨天在YouTube频道公开1个多小时的聚餐视频小酌庆祝，宣布未来将集中心思在各自的专辑上，将由J-Hope率先出辑。七人也约定一定会回到大家身边，希望粉丝能支持他们的决定。虽然暂停组合活动，但Jin提到“我们的替代方案是一点一点地拍摄《奔跑吧防弹》（团体综艺）”，透露会继续组合节目。

BTS宣布暂时中断组合活动后，经纪公司“Hybe娱乐”在今早股市一开盘，股价一度暴跌逾27%，市值一夜蒸发逾22亿新元，打破52周来新低。BTS所属的“Big Hit娱乐”澄清，“BTS开启组合活动和个人活动并行的新篇章，成员们透过各自多元的活动，获得成长的时间，期待能变成BTS成为长寿组合的养分，因此公司会积极地支援”；BTS已预录好音乐节目的演出，明天起在《人气歌谣》、“M！Countdown”、“Music Bank”还是可以看到他们合体表演主打歌“Yet To Come”的身影。

七人在聚餐中侃侃而谈出道来的烦恼，队长RM说，他成为BTS后做音乐，想向世界传达想说的讯息，但自从2020年2月推出“On”后，渐渐不再清楚自己属于什么样的组合。“释出某些故事、讯息才是我活着的意义，可是这些东西已经消失不见了，不知道该说些什么故事。”

RM语重心长地说：“偶像的制度本身并不会让人成长，早上去做妆发，做这些做那些，没有时间让人成长。身为人必须思考，之后才会成长，但因为行程的关系，人无法变得成熟。我们在巅峰时期，感觉必须以某种方式在世界上发挥作用，虽然不知道那是什么，但是必须持续去做，只是没有空档去思考。”他也提到宿舍的合约到期后，七人会搬出去住，让彼此保有隐私。

智旻认同说：“直到现在我们才了解到各自想以什么样的歌手留在粉丝心中，所以目前度过痛苦的时间，也因此感觉有点厌倦吧。有很多话想告诉粉丝，但是没办法每次都这么坦白，因而感到非常辛苦、疲倦，所以现在稍微想释放一下。”

RM直言：“因为说出‘厌倦了’这样的话，本身就像是罪过。”所以他们一路走来不敢停下脚步休息，“担心被大家讨厌，好像犯了罪一样..其他成员也有同样的想法，所以我们从论岘洞小小的地方，走到了白宫，都写进‘Yet To Come’的歌词，这个版本是我认为宇宙最好的版本。我依然想去做，守护想守护的东西，我们一起真心站在舞台上，聚餐谈论时，不需要任何规则，幸福地交谈，幸福地做着我们能做的事，这就是我希望的。”RM讲到一半哽咽，柾国、J-Hope也忍不住流下眼泪。

Suga则提到渐渐感受不到创作的乐趣：“最痛苦的是写歌词，写不出来，应该是要写出我想说的，但好像是硬挤出来的感觉。从2013年开始，没有一次觉得创作是有趣的，总是很痛苦、硬写出来。”直认无话可说，需要放长假休息。

老么柾国要粉丝安心：“我们拥有各自的时间，也会累积多样的经验，更进一步成长，一定会回到大家身边。我相信七个人一定会变得比现在更好，无庸置疑，希望大家能为我们加油。”

J-Hope说：“希望大家不要想得太负面。”Suga附和：“我们不是要解散，只是暂时分开生活。”

七人最后举杯庆祝，由柾国代表发言：“大家的人生现在还很长，为了各自的人生，为了我们干杯。”9周年聚餐画下句点后，也宣告BTS成员们将朝各自的个人活动迈进。