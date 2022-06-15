男星儿子撒谎被罚磕头千个 “严厉教育”引争议

（北京讯）中国资深男歌手郑钧日前发微博，分享育儿故事：儿子Jagger撒谎被他抓到，他罚儿子磕头1000次，磕到200次时，儿子问有没有别的选择，郑钧说要么打他一顿，要么双盘（双腿交叉盘坐）一小时。儿子选择双盘，双盘的最后十分钟，他边哭边喊再也不撒谎了。郑钧录下儿子这段视频，说存着，以后撒谎时给他看。

有关微博文章迅速引起热议，有网民批评他的教育方式太严厉，纷纷留言：“虐待儿童”“撒谎是趋利避害的天性，要慢慢教”“太狠了，这样不行”“我觉得吧，罚盘腿挺合适的，但是罚磕头有些伤自尊，孩子可能会记仇”。但还是有网民支持郑钧：“每家家教不一样，老郑分享一下他的，你们也别上纲上线。”

也许是网民讨论太热烈，郑钧在文末加了一句“各位家长请勿模仿”，并说明：“儿子平时双盘轻松半个小时，我练习双盘15年，磕长头也不是给家长，是在禅堂。”

稍晚他发文回应，解释磕长头是喜马拉雅瑜伽的精髓动作，打坐禅修是培养孩子专注力的好办法。他和儿子每天早上一起磕头瑜伽，晚上打坐禅修。“今天早上我双盘三小时。也曾经连续一周每天磕八百一千的长头。我没打过孩子，也不要求孩子为我实现任何梦想，我只是希望他是个诚实善良坚强勇敢的人。”

他后来删除了这条惩罚儿子磕头的动态。

54岁的郑钧是女星刘芸的老公，刘芸之前曾参加真人秀《乘风破浪的姐姐》。郑钧一家曾录制家庭综艺，但平时不怎么晒同框照秀恩爱或秀孩子。有网民挖出夫妻俩曾在节目中拌嘴，儿子听了不开心，用头撞刘芸疑似维护爸爸，可以看出平日父子的感情还不错。