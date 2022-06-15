泰女星命案爆“求救视频” 泡水40小时尸照疯传

泰国女星Nida Patcharaveerapong（暱称Tangmo）2月底和5名友人搭船出游，结果离奇坠河身亡，但各种疑点指出这其实是件杀人案。近日有目击者曝光当晚从岸上拍到她搭乘的快艇影片，隐约录到当时船上有女子呼喊“救命”，更拍到有2男1女疑似在船头拉扯的画面，甚至还有目击者称见到Tangmo悽惨的死状。

37岁的Tangmo登上富豪游艇后于晚间10点34分坠河，一名网民称当晚刚好看到Tangmo乘坐的船经过，因为船上有闪烁灯光再配上河水倒映觉得很美，便顺手拍下视频，但事后重新翻看视频，发现有录到一名女子求救的声音，晒网后许多网民听了都认证女子喊着“救命”，还说声音和Tangmo很相似。

另外也有网民称，听到的除了“救命”外，还有“快放开我”等等的求救用语。不只如此，将视频放大来看，还惊见1男1女在船头处疑似因为发生争执在拉扯，之后又冲出1名男子上前帮忙，看似是帮忙压制。

有目击者称拍到一男一女在船头拉扯。（互联网）

这段视频引起极大关注。Tangmo经纪人Gattick被问时坦承当晚Tangmo和船主Bo发生争吵，两人互相用脏话对骂，但仍坚称Tangmo是在船尾小便时才坠河身亡。虽然不少人认为Tangmo有很大可能是被施虐，但由于视频不算清楚，无法当作决定性的证据。

据悉，泰国男演员Ekkapun Bunluerit是志愿救援人员，参加了打捞尸体的行动，也是第一批看到尸体的人。他指出当下看到Tangmo右眼附近有瘀伤，在侦查人员打开Tangmo的嘴巴要进行采检时，发现Tangmo几颗牙齿断裂，认为她的头部有遭硬物攻击的可能。

Tangmo尸体照日前在网上流传，据看过的网民指出，Tangmo的眼睛一只闭着一只睁开，睁开那只眼睛的眼球凸出，眼睛周围有像是被烧伤后脱掉一层薄皮的泛红斑块，整张脸浮肿发黑，还有舌头是吐出来的，脖子有一大片红色斑块疑似是勒痕。

Tangmo泡水尸照网上疯传。（互联网）

此外，根据报道，Tangmo尸体的锁骨至肩膀处，都明显看到血管变成黑色且浮起。但离奇的是，除了头部发黑肿胀外，她的身体状态及肤色都很正常，还发现到她右手的手指甲断裂反折，手心里还紧握着一把沙子，被猜测是生前可能有用力紧抓某种东西，且气管、肺部甚至胃里面都是泥巴，网民指出，溺毙的人就算在慌乱中吸入泥土，也不可能到达胃部，种种诡异现象引发讨论。

据外科医生Tavatchai指出，Tangmo脖子和腿上有多处长条伤痕，警方尸检后声称是螺旋桨划伤，但医生怀疑是遭麻绳勒住后导致，更比对国内外遭绳索勒绑的受害者照片，伤口状态极其相似，更加深他认为Tangmo生前可能遭到绳索捆绑的猜测。

由于麻绳勒毙的猜测越演越烈，又有当地媒体拍到在发现Tangmo尸体当天，搜救人员有拿着一条马绳的照片，更发现周围岸边就有一处马场，网上开始传出阴谋论。参与查案的“柯南大叔”Atchariya也提出质疑，其团队的女法医Dr.Porntip有获准参加第2次尸检，但只能旁观不能动手，事后她解释并无看到Tangmo头部有遭重击的痕迹，也没看到牙齿断裂，但其余伤痕仍必须进一步检测。

Tangmo尸体模拟图。（互联网）

根据泰媒报道，搜救人员连续花了38小时才打捞到Tangmo的尸体，若加上Tangmo落水后搜救队还未赶到的时间，Tangmo在水中已浸泡40个小时。她被捞上岸的一瞬间，被拍到头部位置还在喷血，血液颜色还是鲜红色的，滴落在船板上，且脚掌处被发现有一个长钉子穿刺．像是遭人刺进肉里。

由于警方验尸后声称Tangmo头颈部并没有伤口，伤口都聚集在腿部，却拍到尸体头部位置喷血，且衣物上还有明显的血块。神探“天才大叔”团队人员对此感到疑惑，质疑Tangmo可能是落水前就遭到杀害，才会在衣服上留下血块。

神探团队的外科医师Tavatchai做了实验，抽取了人类的新鲜血液后，分别滴在3碗水里，1碗是模拟湄南河淡水水质，1碗是模拟海水水质，这2碗都先把一块白布浸泡在水中，再加入血液，而第3碗则是先把血液沾染上白布，再倒入淡水，要测试是否会凝结成血块。

结果发现，前2碗在倒入血液后，白布只会沾上淡粉色的血液颜色，并不会形成血块，但第3碗除了白布上的血液颜色明显较深，还会形成血块，和Tangmo衣服上的状况非常相似，加深了Tangmo应是在坠河前就受伤的猜测。不过警方仍坚称Tangmo是意外落水才会遭到螺旋桨割伤，引发泰国民众极大不满。