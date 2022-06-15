银幕女教官不好惹 陈芷尤当场遏制色狼偷拍

银幕女教官不好惹！陈芷尤曾碰色狼在自动扶梯上企图偷拍裙底风光，当场严厉斥责，要求删除照片！

由梁志强掌镜的新片《女兵外传2》定于星期四（6月16日）放映，梁导昨天率领一票Ah Girls接受媒体采访，Ah Girls成员就有阳光可乐、蔡贝儿、林茜茜，女教官则是英姿飒爽的陈芷尤、男教官则是高挑俊拔的容启航。

银幕上演绎巾帼英雌，银幕下若遇到骚扰或不平事，女将们会怎么做？

在《女兵2》演绎女教官的芷尤透露，一次在韩国旅游因内急，借了一小饭店的厕所，竟被当地一莽汉迎面粗鲁推撞，还冲她爆粗，芷尤见对方毫不尊重女性，也提高声量反击，并无害怕退缩。

另一次是发生在克拉码头一带，芷尤说：“我当时走上自动扶梯，忽然间发现有个男人在背后鬼鬼祟祟，企图拍我的裙底风光，我立即停下来，转过身，要求对方把手机拿给我看，对方说着‘不、不’，我截他手机，或许被我撞破诡计，对方偷拍的画质模糊，从手机屏幕还看到他小孩的照片，唉，身为一个父亲，怎么会做出这种事！”

芷尤要求该色狼删除照片，义正严辞提醒对方不要再做犯法的事。

“女兵”蔡贝儿则表示，某次在路上见女生匆匆走过来，眼神发出求救信号，贝儿立即会意，“她应该是受到骚扰才求救，我假装跟对方很熟，然后把她带走！”

阳光可乐打戏伤手指

阳光可乐在《女兵2》被拳打脚踢，遭踢伤手指，淤青一大片！

可乐个性大喇喇，但拍戏非常敬业，拍森林遇非法移民戏挨打时，竟不慎被踢伤手指！

“我还以为自己年轻会没事，若无其事继续拍摄，没想到后来淤青一大片......”她出示伤指，看了图片都觉得疼，但她丝毫不喊疼。

《女兵2》中的陈芷尤是教官，女兵蔡贝儿因误会她“夺爱”，愤而向她开战，贝儿坦言“拍动作戏很有压力，担心踢错地方”，芷尤却赞贝儿“她身手敏捷，挺好！”

如厕被偷拍 容启航报警

最叫容启航无法容忍的，是去年9月，他在男厕被变态狂偷拍！

“我在尿兜解急，没想到居然有个男的偷偷拍照，还把照片传上社媒WhatsApp群组，这还得了？我立即去报警，警方通过社媒找到联系方式，火速逮捕对方，到他的家没收他的手机、笔电，销毁不雅照。”

偷拍不雅照者年约20多岁，容启航忆述时不禁摇头，被拍不雅照，隐私已被侵犯，如何能忍？

梁志强与《女兵外传2》众演员。（摄影：叶振忠）

林茜茜力大无穷，戏中背起90公斤壮汉。（网络）

《女兵2》若大卖 梁导炮制‘郑少秋与肥肥’爱情故事？

若《女兵2》大卖将拍续集，梁志强放话拟拍“郑少秋与沈殿霞”的爱情故事！

老粉丝大概没有不认识秋官与肥肥沈殿霞这一对荧幕夫妻的，梁导为何有这灵感？

因为《女兵》中重量级的林茜茜与阳光帅哥容启航，抖音上这一对深受欢迎，网友乐于见这对“欢喜冤家”！

茜茜很幽默，她闻言笑说：“人家一听，就会认为是我‘赚到’，其实，他（容启航）也比较关心我。”

容启航可会嫌弃？他摆手：不会不会，哈哈哈。

其实，茜茜力大无穷，在《女兵2》中背起90公斤壮汉，真不是普通的重！但她咬牙挨了过去，自嘲“事后手很痛！”

《女兵外传》将于本星期六（18日）及星期天（19日）举办电影马拉松放映，星期六是下午1时30分在Handy Road，The Cathay，星期天则是12时40分在Ang Mo Kio Hub，The Cathay。届时，梁导与女兵教官都会现身与粉丝欢乐互动哦！

疫情松绑，星期六（18日）晚上7时正，梁导也将率女兵大将在Our Tampines Hub举办一场粉丝见面会，同欢共乐送礼物喔！