陈秀环新剧飙英语饶舌 老公陪对台词

讲饶舌英语对白容易舌头打结，老公陪对台词！

目前正参演《Sunny Side Up》英文剧的陈秀环已经拍了100集，期间也发生了很多趣事。她在接受《新明日报》的采访时分享，当中最搞笑的就是当一些演员在说一些比较饶舌的英文句子时，无法即时绕回来，就会闹出笑话。

她解释：“比如‘renovation’，虽然我们平时可以讲，但在讲台词时当加上其他字时，我们就绕不回来，所以很多时候就会笑场，尤其是当一个演员需要讲很饶舌的台词时，我们就会跟着一起紧张。如果真的绕不过去，大家就会一起爆笑。”

如何克服难处？就是自己得多练习，秀环的老公和女儿也会帮她一起对台词。不过秀环也提到：“最后他们都已经把台词背得滚瓜烂熟，只有我还不能背。当我念了很多次，他们就会‘帮’我讲台词，所以现在我都自己戴着耳机躲起来练习。”

由于参演长寿剧，陈秀环确实比较少时间可以和家人相聚：“平时我每个星期天都会自己准备大餐给家人吃，可是最近我都没有时间煮，所以他们说很想念我煮的东西。”

所以，陈秀环打算趁着即将来临的父亲节，为家人准备几道他们爱吃的佳肴，共同庆祝佳节。

对于近期陈秀环在社交媒体提到婆婆动手术住院一事，她说：“我婆婆应该在这两天就能出院了。”

漂亮的陈秀环也和记者分享了她的保养秘诀，那就是“知足开心，不要把所有事情都看得太重。”

另外，她也认为，把自己做好并找到自己的价值观也是一种“保养”秘诀。

“如果你觉得自己没有价值，没有人了解你或理你，家人也觉得你是多余的话，那么自己就不会开心，家人也不会开心。相反的，如果你做好自己，让自己开心，那么你也会影响到身边的人，和你一样开开心心。”

对于能够烧得一手好菜，又能将食物摆盘成一个艺术品的陈秀环，有打算和大家分享这项技艺，“我的女儿有跟我提过，网上也有人请教我，可是对于出书，还是需要时间去准备，收集和整理所有的菜单以及烹饪方法。”

不接受整容

陈秀环也会自己去运动、健身、确保自己时刻保持干干净净、漂漂亮亮以及保持时尚。

对于整容，陈秀环其实不太能接受，她认为保有原本父母给自己的容貌是最好的：“还是要像自己，像另外一个人就不太好了。”不过，如果只是做小小的微整，例如割双眼皮，她还是能接受的。

