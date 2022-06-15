家门口被老公砍“多处刀伤” 女星 不是崔智友是她

（首尔讯）韩媒昨天（14日）报道指出，某知名女星在位于首尔梨泰院的自家门前遭到小10岁的丈夫砍伤，丈夫最后被警方以谋杀未遂罪名逮捕，虽然报道中没有提到女星名字，不过网民疯猜是47岁的女星崔智友（Choi Ji-woo）。但是，从崔智友的社媒动态就可看出并非是她。这起伤人事件是在14日早上8时多发生于论岘洞，而案发当时崔智友还在社媒上分享收到品牌方送来的花束与礼物，且她的豪宅不是位于梨泰院，因此不是受害者。

最新消息指出，受害人是曾在韩剧《妻子的诱惑》中饰演个性极端的富家千金“闵筱希”的蔡煐引（Chae Young-in），是超模出身，2006年以偶像女团短暂活动过，之后单飞发展个人事业。她2008年透过狗血电视剧《妻》打开知名度，直到2020年为止都有持续地演出电视节目，与警方释出的讯息大致相符，因此引起关注。

韩媒报道，这名40岁女星14日在梨泰院自家门口被小10岁的30岁老公持刀攻击。两人之前感情生变，目前分居。14日当天早上8时，女星在梨泰院住家外，被持刀守候多时的老公攻击。对方造成颈部多处受伤，紧急送医急救，目前无生命危险。据悉现场还有小孩，警方已把施暴者逮捕。

据报道，女星丈夫买好刀后在妻子住处外守候，一等到星妻出现就往死里砍。邻居发现二人有冲突立刻报警，警方随即赶到。韩媒皆未曝光受害人是谁，仅透露该名女星是超模出身，之后以女团出道，但团体解散后，开始转型当演员，但网民“网上办案”，结果崔智友一整天都躺枪。

崔智友2018年闪婚，老公身份成谜，2人育有1女，老公被爆姓李、小她9岁（也是30岁），经营的App公司是崔智友所投资。