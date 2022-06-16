黄暄婷发“寻人启事” 成功找当年童星肖力源叙旧

本地艺人黄暄婷13日透过IG限时动态发起“寻人启事”，希望借助网民之力，找回儿时随母亲到剧组时认识的小演员肖力源。昨天（15日），黄暄婷开心地在IG宣布已找到对方，更已在昨天见了面，陈凤玲也在场。

肖力源以童星身份出道，作品包括电视剧《萤火虫的梦》《孩有明天2》《阴差阳错》等，也曾出演陈子谦导演的电影“4:30”，以及梁志强导演的《跑吧孩子》。黄暄婷发出“寻人启事”后，在《萤火虫的梦》与肖力源合作的陈凤玲回复黄暄婷的帖子，说她时不时也会想起肖力源。黄暄婷承诺如果找到肖力源，也会助陈凤玲与他重逢。

因拍戏桥段激发她寻人

黄暄婷昨天傍晚接受《联合早报》访问时说：“其实我想找他很久了，但过去几年一直找不到，问朋友、演艺圈的人，大家都没有联络。这次在拍新戏，有一个剧情是小时候的玩伴，让我想起肖力源，我就决定要好好地找他。发上网之后，有很多人在我的IG留言说‘我们也记得他’，但没有人有他的联络，后来终于看到他的一个朋友联系我，我就马上跟他要了力源的号码。”

三人昨天约在一家咖啡馆见面，黄暄婷看到肖力源，忍不住发出“啊”的一声。黄暄婷说，对两人儿时最深刻的记忆是，“在新传媒的休息室一起玩很多游戏、看电视、过时间。”而昨天三人见面时，都觉得不可思议，“毕竟时隔15年，大家好像有改变，又好像没有改变，我们都觉得很奇妙。”

他们聊了两个小时，分享大家这15年在干吗、生活近况等。黄暄婷之后去拍戏，肖力源也跟着她到拍戏现场，跟工作人员打招呼。

黄暄婷透露肖力源没演戏后，专注学业，是硕士毕业生，现在在企业上班。