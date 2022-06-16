（综合讯）阔别小荧幕多年的冯德伦，在《暗夜行者》剧中饰演缉毒警察廖永嘉，角色亦正亦邪的人格特质，令观众猜不透他的真实身份，日前，他接受亚洲媒体访问时表示，他在剧中的角色和1998年拍摄的《美少年之恋》等电影中的美男子角色相去甚远，“我以前只演像剧中李易峰的角色，年轻、不算成熟和稳重的角色。但现在我已经到了那个合适的年龄，有机会演更成熟的角色。”

对于自己这次饰演更成熟的角色，47岁的冯德伦表示很明显地是他那一头灰白发和胡子，“当然还有剧中的服装和造型，增添了角色的成熟感。”

提及为何隔了一段时间才以演员身份推出新作品，冯德伦说希望能给观众新鲜感，不管是在角色复杂的内心戏，还是更加成熟的外貌；而《暗》中的角色最大挑战，冯德伦说是要演到“正邪莫辨”，让观众不断猜他究竟是好人还是坏人，“有点像是在跟观众玩游戏”。

留胡子看起来成熟

近年，冯德伦蓄留胡子，记者会上他透露了原因，他说：“在外国当导演的时候，因为亚洲人视觉上看起来比较年轻，虽然我的年纪不小，但看起来不像，所以我会留胡子让自己看起来比较成熟、严肃。”

冯德伦分别在2015年和2019年期间曾执导《荒原》（Into The Badlands）和《五行刺客》（Wu Assassins）。

说到当导演和演员的差别，冯德伦说：“作为导演和制片人，你必须亲力亲为。作为演员，这要轻松得多。你只需有揣摩角色和背台词，但你不必一直坚持下去。 ”

《暗夜行者》可在爱奇艺国际站应用或iq.com收看。