娱乐吃瓜：《侏罗纪世界：统霸天下》5个你不可错过的彩蛋！（有雷慎入）

《侏罗纪世界：统霸天下》（Jurassic World Dominion）日前全岛上映，第一个周末就拿下票房冠军，除了是预告片非常吸引人，也有很多粉丝为了看两批不同年代侏罗纪系列演员合体而买票入场。

让我们来回看过去的系列作品：1993年《侏罗纪公园》（Jurassic Park）、1997年《迷失世界：侏罗纪公园》（The Lost World: Jurassic Park）、2001年《侏罗纪公园III》（Jurassic Park III）—— 以上三部为侏罗纪公园时代的结束。

接着到了2015年推出《侏罗纪世界》（Jurassic World），2018年《侏罗纪世界：殒落国度》（Jurassic World: Fallen Kingdom），还有今年2022年的《侏罗纪世界：统霸天下》，为整个系列画下暂时的句点。

最新电影除了集合两代演员同场飙戏，还有哪些细节是相呼应甚至让人印象深刻的，马上来看看！

彩蛋一：刮胡膏

这罐刮胡膏你还记得吗？（取自电影截屏）

1993年的《侏罗纪公园》中有一幕相当经典的画面—— 有个生物操作员受贿要将恐龙的DNA带到实验室外给不法之徒，而用来偷运这个基因试管的是经由改装的刮胡膏管子。

这名叫做Dennis Nedry的操作员后来在大雨天被恐龙杀死，刮胡膏也因此下落不明。

这只恐龙也会在最新电影中出现，而且这个画面也会重现！（取自电影截屏）

2022年的《侏罗纪世界：统霸天下》中，生物科技公司Biosyn的CEO Lewis Dodgson办公室的陈列柜台上就放着这个多年前曾出现过的刮胡膏罐子，唯独现在已是锈迹斑斑。后来在实验室发生事故落跑时，他同样也带着这个刮胡膏，也同样被恐龙杀死，而且还是同一种恐龙！

值得一提的是，当年给Dennis Nedry刮胡膏罐子的正是Lewis Dodgson，他当时在InGEn（侏罗纪公园创办人）的敌对公司Biosyn工作，而多年以后成为全球最大的生物科技公司CEO。

这个刮胡膏管子内有乾坤，在电影系列中扮演重要角色。（取自电影截屏）

彩蛋二：火把

遇到恐龙（尤其时暴龙）时应该怎么样呢？由Jeff Goldblum饰演的Dr. Ian Malcolm就在1993年和2022年版本电影中分别做了示范—— 用火把引开恐龙！

这个画面很经典，尤其是猎物不见之后简直是高潮迭起，你还记得吗？（取自电影截屏）

不同的是在1993年Dr.Ian用的是信号弹，而2022年的他是用了真的火把将恐龙引开，但不变的是这位看似口花花的博士还是很man的！

这位博士虽然开车不怎么样而且口花花，但是救人时还是很MAN的！（取自电影截屏）

彩蛋三：三角龙 Triceratops



另外一位正义感满满的博士—— Laura Dern饰演的Dr. Ellie Sattler不只看起来变化不大，连对恐龙的喜爱也维持不变！1993年的版本中，记不记得她下车帮一只恐龙治病？这只恐龙就是三角龙（Triceratops）！

女主角从1993年系列开始对三角龙就情有独钟，你还记得她帮这只三角龙治病的画面吗？（取自电影截屏）

2022年的世界恐龙和人类看似共存，其实却让不法之徒有利可图，而正义感满满的Dr.Ellie当然不会袖手旁观，于是偷偷做起拯救行动。而在最新电影中，三角龙同样还是Dr.Ellie的心头好，连眼神流露的关爱也神似，大家可以好好留意哦！

最新电影中也有很多她关爱恐龙的画面，尤其是这只与她有缘的三角龙，画面中满满都是爱啊！（电影公司提供）

彩蛋四：牛仔帽

由Sam Neill饰演的Dr. Alan Grant对牛仔帽有多热爱的？1993年的电影中几乎都戴着牛仔帽的他，在逃跑过程中丢失帽子后便意兴阑珊，而在2022年电影中的他为了不留遗憾，逃跑时竟然掉头回去捡帽子！

男主角为了救他的帽子可是连命都不要了。（取自电影截屏）

彩蛋五：侏罗纪公园标志！

大家对侏罗纪公园的标志应该并不陌生—— 打从1993年第一次让全世界认识侏罗纪公园到2022年的今天，暴龙头出现在圆框这个标志家喻户晓，也成为了好几代人的集体回忆。

2022年的《侏罗纪世界：统霸天下》靠近尾声同样有恐龙之间的厮杀，最后获胜的暴龙走到聚光灯中，剪影呈现侏罗纪公园经典标志，为电影系列画下完美句点。

以上五个彩蛋不知道你是否有留意到？若有更多”发现“，也请你在社交媒体与我们分享！

若想看《侏罗纪世界：统霸天下》中的飞机师Kayla Watts（DeWanda Wise A饰演）的专访，可点击这里查看。

看完电影想到以侏罗纪公园为背景的餐厅用餐，享受全套的“侏罗纪”用餐体验？可点击这里看视频！