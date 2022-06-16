才胜诉又要出庭！Johnny Depp片场打人案下月开审

（好莱坞讯）好莱坞男星约翰尼德普（Johnny Depp）日前打赢前妻艾梅柏希尔德（Amber Heard）的诽谤官司 ，不料才胜诉没多久，他又再度被告，这回是一名工作人员称遭他殴打！

一名叫格雷格洛基布鲁克斯（Gregg Rocky Brooks）的男子曾在2017年和Johnny Depp合作电影“City of Lies”，当时前者担任剧组的场地经理，网上还能看到两人开心合照，Johnny Depp搭着对方的肩，关系看起来相当不错。但Gregg 声称Johnny Depp对着他的肋骨连打两拳，并形容对方在过程中充满恶意，透露Johnny Depp当时说：“我现在给你十万元，麻烦你揍我！”

Gregg 回忆当时闻到Johnny Depp身上有很重的酒味，让他觉得工作人员的安全受到威胁。他声称被打之后隔几天回到片场，被制片人要求签署和解书，保证不会提告，并在他拒绝之后遭到开除。

电影后来受到Johnny Depp打人案影响，一直到2021年才在美国正式上映。

过去Johnny Depp曾回应当时要正当防卫，声称是Gregg在片场先激怒其他人，自己才会动手。本案预计7月25日开庭，网传他将再次聘请“圣光女律师”卡蜜拉（Camille Vasquez）。