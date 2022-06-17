娱乐吃瓜：娱乐圈父女 谁家一个模子印出来？

来临的星期天（19日）就是父亲节。娱乐圈中有多少爸爸和他们的“前世情人”长得特别像？zaobao.sg记者找来一些被公认为“复制爸爸的女儿”，对比看看他们是有多像。

同时也祝大家过一个快乐的父亲节！

陈浩民近来和太太蒋丽莎常开直播，吸引不少粉丝关注。两人不久前为了一句给保姆吃剩饭的话题，引起不小争议。夫妻俩结婚以来生可三女一子，孩子也是他们常晒的主题，网民看了全家福，觉得不仅是孩子们长得像陈浩民，连老婆也像，总之一家六口好像都长着同一张脸，你觉得呢？

陈浩民一家被指一个模子出来。（取自艺人微博）

洪永城和太太梁诺妍去年7月结婚，并在年底诞下女儿“洪宝宝”。第一次以母亲身份过母亲节的梁诺妍，调皮地通过游戏应用（app），将洪永城“返老还童”，再以女儿的大头照做对比，笑言：“太多人说这父女俩怎么可以这么相似，等我将洪永城变成宝宝，然后我傻傻分不清……”贴文吸引不少网民留言，大赞爸爸基因强大：“Copy and paste”“印都没那么像”“真是隔代双胞胎”“左看右看都是洪永城”。她自己看了也不得不承认，女儿是“洪永城扮女孩子”。

洪永城（大图上）和女儿合照；他的“返老还童照”（小图右）和女儿对比，网民喊太像了。（取自IG）

近年在娱乐圈不太活跃的吕方，两年前与圈外人太太结婚并育有一女Emma，过后就成为“晒女狂魔”，不时在社媒分享与女儿的日常互动。网民说，1岁多的Emma皮肤白白、脸蛋圆圆圆，轮廓像极了爸爸。

吕方有了女儿边“晒女狂魔”。（取自艺人IG）

近年以主持工作为主的钱嘉乐，和汤盈盈在2012年结婚后，生了两个女儿凯晴和凯琪，分别为9岁和6岁。钱嘉乐身手好，当过武师，演喜剧也有一手，女儿继承爸爸的特长，有时鬼马有时呆萌，让网民说：“父女都一个样。”有人觉得他的二女儿比较像汤盈盈，不知道大家同意吗？

网民说大女儿（右一）像钱嘉乐（左二），二女儿（左一）则像汤盈盈。（取自艺人IG）

近期带领香港艺人进军中国大陆市场的王祖蓝，也不忘关注两个女儿的成长，时不时会分享父女的可爱互动。比如3岁大女儿王天韵拿起电须刨为爸爸剃须，剃到一半动作停止，露出甜笑，原来是要摆好姿势面对妈妈的镜头。即使王祖蓝要求女儿不要管镜头，继续剃须，但女儿已经无法集中精神，最后大家笑成一团收场。看来女儿继承了爸爸吃娱乐饭的先天条件，但网民注意到她的脸上透露着爸爸的神韵，由里到外都是两父女。

王祖蓝享受被女儿剃须。（取自艺人IG）

张继聪与谢安琪婚后，生下一子一女。小女儿张靖5岁了，小时候长得很像爸爸，可能有些人小担心，毕竟爸爸不是帅哥。但随着年龄增长，张靖越长越有独特个性了。她的一头卷发别具一格，配上一副超大眼镜，越来越像一个小精灵了，但是爸爸的影子，在身上还是若隐若现哟！

张继聪（左下图、右下图左）和女儿（上图，右下图右）互动，吸引网民注意。（取自IG、互联网）

本地女星陈秀环回复zaobao.sg要求时说：“我发现和爸爸几乎没有单独合照，最接近的是这张结婚时和爸妈的合照。”

她说：“父亲去世多年，我都没有勇气去正面看或想这件事，也从没有在社媒放任何文图。直到今天心情才没有那么难过了。”

她说自己的样貌跟妈妈比较像，但身高其实是继承了爸爸的优势，性格也很相似，“爸爸很腼腆、严肃，不会社交。我刚入行时也是这样，胆怯、害羞，不敢去人多的地方，做事一板一眼。我受了爸爸的影响，也很节俭，虽然表面上看我好想很会花钱，其实我很会存钱。哈！”

她说，跟爸爸很少合照，是因为不喜欢爸爸的教育方式，她曾心理受伤，就不太亲近，现在回想，很遗憾没有趁爸爸在生时解开这个误会。