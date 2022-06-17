赌王二房蓝琼缨病逝 何超莲曝父亲曾被暗杀三次

（综合讯）已故澳门“赌王”何鸿燊的二姨太蓝琼缨上周六（11日）于养和医院病逝，享寿79岁。蓝琼缨患癌多年，过去一年长期住院，一周前病情恶化被送进加护病房。

据报道，蓝琼缨出生军人世家，1949年从广州到香港居住，并在14岁时在舞会上邂逅何鸿燊，舞技超群的两人以舞定情，被称为“舞王舞后”。由于当时赌王元配夫人黎婉华遇上严重车祸，昏迷一个月后染上怪病，让香港知名医生都束手无策。蓝琼缨因此陪着何鸿燊出席各大重要场合，也帮何鸿燊处理不少大小事，之后赌王在蓝琼缨完成学业后迎娶对方。

蓝琼缨为赌王生下四女一子，包括何超琼、何超凤、何超蕸、何超仪和何猷龙。她极得赌王宠爱，传闻在何鸿燊的四个太太中，以她的资产最多最富有，所生子女也得宠。据悉蓝琼缨的丧事主要由何超琼负责，何超仪前午（15日）曾更新社媒，但并未透露母亲离世一事，她贴了珍宝海鲜舫照片，写道：“再见珍宝，我的童年回忆，希望有缘再见。”

何超莲分享成长经历

赌王和三姨太陈婉珍所生女儿何超莲最近上访谈节目《不止于她》第二季，大方分享了不少成长经历及与父母相处点滴。何超莲出生时赌王已70岁，她透露爸爸特别宠她的原因其实很肤浅。“因为我爸喜欢孝顺和漂亮的，我挺孝顺的，我觉得亲情对我来说是很重要的，放第一位。”

虽然家大业大，但赌王将事业与家庭平衡得很好，何超莲指自己在香港读书的时候，功课都是爸爸检查，补习老师也是爸爸安排，大赞爸爸非常用心。

提及自己被保护得很好时，何超莲忽爆料：“我爸在澳门被暗杀过三次，我们小时候住葡京酒店，门口要有保镖，走廊和电梯也有。”又开玩笑说赌王可能是担心他们晚上偷溜出去玩。

赌王众多儿女，如何分配财产、哪个儿女接管家业总是话题焦点。外传何超莲拥有百亿身家，但她没有涉足家族事业，而是挑战创业，卖牛肉面，开创潮牌，她笑说：“父亲可能和超琼（二房长女）讲了，不会是我。”

何超莲感叹创业遇到了比任何人都高的门槛，回想爸爸逝世第二天，她和店房东洽谈减租金，不料对方说：“你不会骗我说你缴不起吧”，对方还说想涨租。

何超莲为此相当震惊，无奈说：“大家都以为我这个身份很棒，但我去谈装修，去谈任何东西，价格永远比别人高。我妈说，这就是因为你家里有钱，这是原罪。”