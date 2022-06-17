入围金曲奖九次 动力火车：蛮厉害的吧？

（综合讯）台湾摇滚组合动力火车凭《都是因为爱》专辑入围今年第33届金曲奖最佳演唱组合，这是他们第九度叩关，曾在2005年得奖。

两人才华备受肯定，人帅心也善，受邀担任世界展望会“饥饿三十”代言人，14日在台北的记者会上被问及第九度入围的心情，尤秋兴笑说：“觉得很开心，应该蛮厉害的吧？入围过一次两次就已经很不错了，能入围九次，在我心里面就很厉害了。一直觉得是平常心，这不是官方回答，而是真实想法。”

颜志琳自曝最紧张是听到“得奖的是”这四个字的时候。“金曲奖是我们音乐圈很大的盛会，能够入围，能够参加，就已经很开心，紧张的就是‘得奖的是’那一刻，如果可以听到‘动……’，会很开心。”会否带着家人走上红毯？他们笑说：“排湾族比较内向啦！”

动力火车此次代言公益，透过视讯看见阿富汗的缺粮景况，对于阿富汗儿童必须在动荡中努力生存感到十分心疼。他们也到了宜兰探访特需家庭，两人小时候都受过世界展望会的帮助，现在可以当代言人号召更多人捐款或用行动帮助人，感到很荣幸。

动力火车接下来要为新加坡的演唱会做准备，他们将于8月20日在室内体育馆举行“都是因为爱”演唱会，这是这次巡演的海外第一站，到时候要与全场嗨唱《再会吧！我的心上人》《无情的情书》《还隐隐作痛》《背叛情歌》《忠孝东路走九遍》《我很好骗》等K歌。

《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是这次演唱会指定宣传媒体。

动力火车“都是因为爱”世界巡回演唱会新加坡站

日期：8月20日（星期六）

时间：晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$208、$178、$158、$128、$98（未含手续费）

购票：ticketmaster.sg