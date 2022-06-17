吴尊移居中国两个月 感慨“未来很不确定”

（台北讯）艺人吴尊今年3月底宣布全家移居中国大陆，不料刚抵达上海，当地就因疫情展开封控式管理。随后一家转往北京生活，但是北京5月也因疫情紧张禁外食，电影院也关闭。他近日分享近况，一家人终于可以出门聚餐，他写道：“未来也很不确定……但我们已经很知足了……”

吴尊晒出和家人大啖北京烤鸭的照片，这是他们半年来在餐厅吃的第一餐，其他照片包括儿女NeiNei和Max去剪头发、体验按摩放松、逛商场和看电影《侏罗纪世界3》。照片中可见到两个孩子暴风抽高，而且都有双长腿。

吴尊发文：“生活慢慢的恢复正常……虽然还没百分之百……未来也很不确定……但我们已经很知足了……每晚睡觉前都跟NeiNei和Max说……我们要把握当下，乐观珍惜每一刻……感恩所有。”

否认签约刘畊宏网红公司

好友刘畊宏凭健身直播在中国爆红，辰亦儒也持续靠直播带货和直播健身圈粉，外界因此好奇吴尊的未来动向。日前疯传他签约刘畊宏同家网红公司，也将开直播做健身，广告价高达6位数人民币。对此吴尊工作室予以否认。

有网友敲碗希望他参加《披荆斩棘的哥哥》，不过其他人留言“尊哥一直都挺红，不需要这种热度”，还有人调侃：“他唱歌就算了，别互相折磨了”。