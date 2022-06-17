庆香港回归25周年献礼剧 《狮子山下的故事》赢口碑收视佳

回归25周年献礼剧，《狮子山下的故事》（前称《狮子山下·情》）率先出击，赢口碑取得好收视，更被网友指是港版《人世间》。

7月1日，香港回归25周年，为欢庆这个节日，多部回归献礼剧即将出台，它们包括《我的骄傲》《究竟天有几高》《母亲的乒乓球》《神奇的灯泡》《曙光》《回归》和《狮子山下的故事》，当中《狮子山下的故事》已经在上星期天（6月12日）率先出击，在中国中央电视台1台和腾讯视频播映，至今播映了10集。

根据网上的报道，《狮子山下的故事》（以下称《狮子》）热播至今，观众的反应正面，甚至赢得很好的口碑，而且收视也十分理想，成功为献礼剧打响第一炮。

这部剧为何如此受欢迎且获得好口碑呢？

故事情节飘浓烈港味

记者日前抢先看了六集，发现《狮子》受欢迎的最关键原因是，从演员到故事情节都有着很浓烈的港味，尤其演员更是大家熟悉的香港实力派，像胡杏儿、李治廷、谢君豪、吴千语、樊亦敏、周柏豪、陈家乐、熊黛林、谭耀文、郭锋、麦长青、罗嘉良、刘锡明等，在收看的过程当中，宛如就像在观赏TVB（香港无线电视）的剧集。

其次是亲切的茶餐厅，《狮子》的故事以茶餐厅为背景，茶餐厅是香港人的日常生活，剧集第一集就带出茶餐厅内常听到的俗语，例如鲜牛肉三明治，咖啡走糖走奶、A餐B餐等俗语，怎不增添观众尤其港人的亲切感呢？

再来就是故事中小人物生动，《狮子》的编剧是陈宝华，她曾在TVB编过不少经典作品，像《十月初五的月光》《妙手仁心2》《真情》和近期的《多功能老婆》，她擅于使用港式“街坊剧”的手法，将故事中的人物带出，将他们的性格跃然纸上，如《狮子》短短五集就突出了李高山（谭耀文饰）、梁欢（胡杏儿饰），让他们的形象生动，很得人心。

香港开电视350万购播映权

香港开电视以2000万港币（约350万新元）购买播映权。

《狮子山下的故事》下周一（20日）将在香港开电视（香港另一免费电视频道）播映，根据香港媒体报道，该台以2000万港币购买了播映权，而幕后促成者乃是昔日TVB高层余咏珊，她接受港媒访问时表示，《狮子》是部好剧，自己不过是“帮个忙”，也因为如此，胡杏儿、谭耀文、周柏豪、罗嘉良、陈家乐等昔日TVB艺人得以在另一平台亮相。

《狮子山下的故事》可在腾讯视频收看。

剧集充满浓浓人情味

此外，戏中各人物的故事，再加上香港过去25年来所经历的如回归、金融风暴、沙斯、全球金融海啸等，他们如何心连心团结渡过难关，都在在印证了港人精神，让剧集充满了浓浓的人情味，正如总导演吴锦源所说，《狮子山下的故事》要突出的就是人情味，“它讲述的是家人、朋友、兄弟姐妹，人与人之间的感情。”

而为了人情味和接地气，吴锦源也说团队做足了功课，“例如用多少钱吃到一顿饭，多少钱买一件衣服，孩子们穿的是什么，这些可以比较真实地让大家感受到”。”