汪建民自爆为综艺大哥欠下巨债

（台北讯）艺人汪建民欠债消失半年，昨天（16日）决定出来面对。外传他因嗜赌才滚出巨债，他哽咽说，“我母亲这10多年来重病，照顾她都来不及了，我怎有心情赌博？”他失业半年零收入，每天被钱追着跑，靠四处向朋友借钱度日，现在他只希望尽快工作，有了收入，才能把生活过下去。

54岁的汪建民足足过了8年背债人生，他说自己的人生从不理财，过去总过着入不敷出的日子，几年前欠下500万台币（约23万新元），当时是澎恰恰好心帮他把帐付清，“所以后来澎哥出事，我帮他介绍地下钱庄，他还不出800万（约37万新元），因为是我介绍的，所以就全揽在身上了。这半年多每次有新闻说我跑路，我不出来说原因，就是怕影响他，直到他告诉我，现在可以把处境摊出来，我才能出来告诉大家发生什么事。”

他透露自己的债，外加帮澎恰恰揽下的，共约1500万（约70万新元）。

这几年他上过几次社会新闻，形象受重创，本来大爱电视固定找他拍戏，外加综艺通告，他还能过日子，但去年底开始各方因他负面形象都不再找他，“每月房租、欠款分期、车贷、信贷，不加地下钱庄的钱就要10多万，半年来没工作，靠四处跟朋友再调钱，不过这不是办法，这次出来说后，我就会到台中去做直播，卖生鲜杂货，如果有节目找我聊欠债主题，我也愿意，该面对的我就面对。”