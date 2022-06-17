李小璐贾乃亮投资公司逃税挨罚

（北京讯）金马影后李小璐2017年底被爆出轨嘻哈歌手PG ONE，传出她和贾乃亮婚姻触礁，两人最终在2019年11月宣告离婚，不料最近这对离婚怨偶名字又连在一起，而且是因为一桩逃税案。

昨天（16日）“贾乃亮合伙公司偷逃税被罚”话题冲上微博热搜榜第一，事件缘由为杭州万核网络科技有限公司因税务问题被罚款17万余元人民币（约3.5万新元）。

据天眼查资料显示，杭州万核网络成立于2015年10月，实缴资本147万于元（约30万新元），贾乃亮全资持股的南京亮闪天下影视文化工作室、李小璐全资持股的北京薪雨瑞璐文化传播工作室皆认缴出资10万元（约2万新元），各占股4%。

贾乃亮昨晚在微博PO文澄清：“过去几年，投资了两三家公司，本人确实没有权利也没有能力参与经营管理，这些年也从未从投资的公司拿到过任何投资收益，今天这个热搜让我深刻自我反省，以后会加强与创业团队的沟通，定期监督检查。我这个‘投资黑洞’今后也应尽量远离投资，深刻反省！”

杭州万核网络今天公开向贾乃亮和李小璐道歉，说明两人未参与相关运营工作，与此次事件也无关系。李小璐除了转发该道歉文，她的工作室​​​​也发声明表示，“杭州万核网路科技有限公司创始时告知我工作室，公司的服务宗旨是：为孩子们拍摄成长过程中的美好时光。该公司成立后究竟做了什么未告知我工作室，也未让我工作室介入。2021年7、8月份，该公司通知我工作室，因经营困难准备注销该公司，我工作室同意。其他真实情况，杭州万核网路科技有限公司在发布的‘特别声明’中，已说明，并向李小璐本人表示道歉。此事件的发生再一次告诉我们：美好的愿望代替不了事实的结果，还是做好‘力所能及’的小事为宜。”