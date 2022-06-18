网红猝死经纪人豪宅 告别式百人泪送 家属追真相要提告

曾代表张惠妹、蔡依林的台湾王牌经纪人蒋承缙，上月中豪宅内发生命案，31岁吴姓生技工程师离奇猝死，案情仍扑朔迷离。吴男家属今天（18日）在桃园为他举办告别式，母亲一袭黑衣黑裙悲痛送别儿子，其他亲友也含泪送他最后一程，场面令人哀戚。

吴男告别式今早在桃园中坜举办，会场里摆放吴男阳光帅气的照片，而会场外也有数十张他生前的生活照让亲友追思。

今天有超过百位亲友前来送行，公祭前，特别安排他的大学同学、挚友回忆过往与他相处的点点滴滴，不少人在台下闻之拭泪，吴母也红了眼眶，泪流不止。

上月，警方检验遗体，发现死者颈部疑有勒痕瘀青，体内被验有毒物反应，家属因此质疑死因不单纯，更认为蒋承缙对于整起案发过程，尚未完全说出实情。吴的网红表哥说：“目前与律师研议将对蒋提告”，希望司法给予公道。

截至公祭开始前，蒋承缙始终未现身。吴男家属受访时说，家属很讶异，也无法接受蒋承缙说词反覆，更无法原谅他。家属说：“只希望知道事情的真相。”蒋先生应该知道今天告别式的时间和地点，“我相信他应该知道，截至目前为止，他也没有任何回应。”

吴男表哥指出，对于检方验出体内有毒物反应感到相当惊讶，因为案发时蒋承缙向家属解释“是从楼梯上摔下来”。第二天在殡仪馆，家属提出疑问：“你是不是在死者酒里下药？”但没想到蒋神色惊慌，不断说“没有！没有！药是他（吴）自己带”，并着急地请吴妈妈说要相信他。

表哥哽咽提出2大疑点：一、蒋承缙前后说法不一；二、事发到现在一个月，一开始有些消息曝光却被压下来，甚至新闻被下架，他认为如果表弟真的是在蒋家失足摔死，他二人是朋友，应该没什么好隐瞒，好好向家属解释，虽然很难接受，但至少可以理解，但没想到蒋从事发至今只字未提。

另外，为了纪念吴男，他的家属特地成立一个粉丝专页，让亲友们可以永远怀念他，并希望知道事情真相的人，能够传送相关讯息，未来不排除以社会运动形式，以“#我要真相”“#请你蒋实话”的标注，让事情水落石出。家属也呼吁张惠妹、蔡依林两位天后可以声援。

台媒在告别式现场访问吴男的朋友，他们都回“无法置信，他从来没碰过毒。”

5月13日，吴男前往蒋承缙大安区豪宅作客，隔日却离奇陈尸在蒋家中阁楼卧室床上。蒋对警方说，他与吴姓网红认识不久，当时二人都喝了不少酒，但吴男歇斯底里吼叫，并从床面掉落地上。他将吴男扶上床，未料隔天醒来发现吴男陈尸在自家楼中楼的阁楼床上。14日上午11时许他赶紧报警求助，但警方及救护人员到场发现吴男已死亡多时。

警方介入调查后，紧急查扣蒋男、吴男手机进行比对解析，希望借此釐清两人生前互动情况，及扩大调阅监视器釐清当天是否有其他人到场。蒋承缙事后也透过律师发出声明，表示对于这起事故感到无比悲痛，他身为报案人一定会积极配合调查，在司法调查结果出炉前，希望外界不要有任何单方面的臆测。