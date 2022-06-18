赵文瑄度过最孤独62岁生日 体重破百家有35只动物

（台北讯）台湾资深男星赵文瑄32岁那年被导演李安相中，从华航空少成了电影《囍宴》男主角，很早就到对岸发展，一路演了30年。他最近从宁波返台客串新片，顺道接受手术把2年前左腿摔断的钢钉取出，6月9日在隔离中度过有生以来最孤独的62岁生日。

他这次回来台在新片客串变态校长，把资质平庸的学生调教成状元。他为了角色更敬业地剃光头，笑说：“我有头发的造型太美了，不够诡异，所以就把光头造型献给这个校长角色。”

他最近才在一部大陆电影《宴遇奇缘》里演国宝级厨师，硬是一天5餐把自己养得胖胖的，以符合角色需要。近年他勤做重训，如今不但更壮还胖了一圈，身高178公分的他整整100公斤！

对于“62岁”这数字，赵文瑄颇为感慨，他接受苹果新闻网访问时，突然想起当年《囍宴》里的父亲郎雄就是62岁：“我已经活到当年我爸爸的年纪，时间好快啊。”

赵文瑄家里养各种动物，有猫有鹅。（取自艺人微博）

他的生日愿望是送给心爱的13岁猫咪“丫丫”：“我离开宁波时它病了，我差点不想走，想陪着它好一点再走，可是戏6月底要开拍，还得加上隔离只好回来，我要把62岁生日愿望给丫丫，希望它可以好起来。”

他几年前将北京房宅卖了，带着一群心爱的狗狗猫猫迁居好山好水的宁波。现在养了7猫、6狗、1对天鹅、10只美洲雁和10只狮头鹅，其中爱猫“丫丫”是他的最爱。

2020年初疫情暴发前，赵文瑄曾回台湾，在三义农舍山坡上浇花时不慎踩空，左腿骨断成两截。哥哥是医生，马上就送他到台中荣总开刀治疗，9个月才恢复。

他的代表作不少，除了李安的电影《饮食男女》，还有《大明宫词》《芈月传》《大宋宫词》等大陆剧，想退休但戏约仍不断。