事业回春有望 范冰冰当众吻男伴 网民火速起底

（北京讯）40岁范冰冰2018年卷入阴阳合约风波，让她在演艺圈声势大跌，和李晨被看好的恋情也在隔年被宣布结束，让人唏嘘。今天（18日）中媒爆出范冰冰新男友疑似曝光，她带着新男友和家人聚餐约会，结束后小俩口在户外拥抱、亲手吻脸，关系不言而喻。

据中国狗仔刘大锤报道，单身3年的范冰冰终于传出新恋情，她被拍到带着一名眼镜高壮男跟家人聚餐，吃完饭后范冰冰摸他的肚子，男方顺势牵了她的手亲一下手背，接着又把她搂在怀里亲吻头顶，充满粉红泡泡。该男子后来体贴地帮范冰冰妈妈提东西，可见跟范家人已经相当熟识。

网民看了照片纷纷留言：“我倒希望大美女有新恋情，虽然不知道真的假的，这么漂亮有人喜欢很正常啊”“冰冰姐，你真的有恋丑癖吗”“美女谈恋爱而已，只要不被骗钱骗感情就还好”。

范冰冰被拍到和身边男伴亲吻她、搂她入怀。（视频截图）

有人眼尖发现，范冰冰日前分享“露营日记”视频，坐在她右边的男子外型酷似被拍到的新欢。视频中，范妈妈就坐在范冰冰左边，可见男子已融入她的家人和朋友圈。当时范冰冰拿着手机高唱《还珠格格》歌曲，男子边盯着她边帮打拍子，左手无名指上的戒指格外引人注目。

还有网民肉搜出男方疑似是范冰冰旗下保养品牌的高层，或是工作伙伴，曾在公司宣传视频中现身，称要发挥范冰冰的精神与团队的努力，将品牌做成行业内的第一名。

眼睛男（上图左二，下图）被网民发现曾出现在范冰冰和家人的唱歌视频中。（互联网）

范冰冰年初赴韩国客串新剧后，稍早前又登上中文时尚杂志封面。被不少网民认为复出有望。

“GLASS”中文版杂志上周在微博上传9张照片，宣布范冰冰是6月刊的封面人物，并直接标注范冰冰工作室微博账号。杂志形容范冰冰“如海一般，静谧却能卷起狂浪，清澈见底，明亮人心”。

范冰冰因税务风波被官媒定性为“劣迹艺人”，虽然后来缴付了巨额罚款，如日中天的演艺事业骤然停摆。当时即将播映的电视剧《巴清传》无法如期播出，主演的电影《爵迹2》改名为《冷血狂宴》并改在网络播映，她的所有戏份遭AI换脸，就连宣传海报也不见其踪影。

一直寻求复出的范冰冰，从2018年到去年底一直没能公开获得国内任何影视剧的邀约，唯独好莱坞影片《355》是她出事后没有换角的作品。不过，今年初，她赴韩国客串姜河那和李裕英主演的电视剧“Insider”，一度引发猜测，范冰冰或因在中国拍戏无望，可能转战韩国市场。

但她这次睽违四年再度登上大陆杂志封面，有港媒称她可能是为在大陆复出铺路。

范冰冰过去演出电视剧《还珠格格》走红，多次打入福布斯（Forbes）名人榜，未料2018年被央视主持人崔永元爆出阴阳合约事件，一夕之间“被消失”，过后她才发声明道歉，并认赔约2亿新元的天价罚款。

感情生活方面，2015年范冰冰认恋合作《武媚娘传奇》传出绯闻的李晨；2017年在范冰冰生日当天，李晨求婚成功，原本外界疯传两人隔年会在古堡举行世纪婚礼，但因范冰冰卷入税务事件，两人的恋情也因此急冻；2019年两人双双发文宣布分手，范冰冰事后更坦言不忍拖累李晨和弟弟范丞丞。