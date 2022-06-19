高龄化家族 Boomerang Family

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

年过40的电影导演仁茂（朴海日饰）一事无成，被迫和年逾古稀的母亲（尹汝贞饰）同住，家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂（尹宰文饰）。屋漏偏遭连夜雨，结过三次婚的妹妹美妍（孔晓振饰）带着15岁的女儿（陈智熙饰）回到娘家居住。三兄妹人生阅历不同，挤在同一屋檐下互相讥讽，甚至拳脚相向。最终母亲的一句看似再平静不过的话，令兄妹三人安静坐在饭桌前……

金家好媳妇

８频道 晚上7.00

倩倩拿出婚戒向冠达求婚，差点吓坏冠达。皓宇劝倩倩别操之过急，倩倩向皓宇讨教厨艺不慎烫伤，皓宇心疼。淑云逼有财与芷琳回高雄，冠达劝淑云息怒，请有财一家吃饭。

蜘蛛头监狱 Spiderhead

Netflix已上线

美国科幻惊悚片。讲述由Steve Abnesti（Chris Hemsworth饰）管理的“蜘蛛头”先进监狱，囚犯佩戴着通过手术连接的装置，通过该装置注射一定剂量改变心智的药物，以换取减刑。当实验对象Jeff（Miles Teller饰）和Lizzy（Jurnee Smollett饰）建立情谊后，他们突破自由意志的极限，开始跌宕起伏的救赎之路。

猎魂者 Spiritwalker

Viu18日上线

韩国犯罪动作电影。讲述一名男子（尹启相饰）车祸后不仅失去记忆，甚至每隔12小时，灵魂就会移转到另一人身上。在这名男子拼命寻找自我的过程中，不但遭到地下组织追杀，更遇见自称认识他的神祕女子（林知衍饰）。疑点重重的记忆谜团，他能否及时揭发真相？